هاشتاج «مصر كلها معاك يا سيسي» يتصدر تويتر.. ومغردون: الله يحفظه (صور)

تصدر هاشتاج "مصر كلها معاك يا سيسي" قائمة تريند موقع تويتر، للكلمات الأكثر تداولًا في مصر؛ للتأكيد على تمسك الشعب المصري بالرئيس عبدالفتاح السيسي، ورفض دعوات التظاهر التي دعا لها المقاول الهارب.ونشر حساب روماني لطفي تغريدة قال فيها: "احنا مش ضد حد ولا مع حد احنا مع أمن وأمان مصر اللي هو الاستقرار #مصر_كلها_معاك_ياسيسي".ونشر حساب عبد العزيز داود تدوينة: "لن نسمح بفوضى الجماعات الإرهابية بداعي ثورة ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب، ولكن سنحل مشاكلنا بهدوء حفظ الله مصر وشعبها وجيشها #مصر_كلها_معاك_ياسيسي".وتفاعلت هبة رجب مع الهاشتاج بتغريدة قالت فيها: "الله يحفظه ويخليه لينا ويديله الصحة والعمر ودايما بيبني، وطننا كل مكان فيه مشروع #مصر_كلها_معاك_ياسيسي".كما تفاعلت يسرية مدين مع الهاشتاج قائلة: "ابنى وعللى وصلح وطهر.. مصر كلها رهن إشارة من إيديك.. أؤمر تطاع".