خرائط «جوجل» تقدم خدمة إظهار النقاط الساخنة لانتشار كورونا

قامت جوجل بتحديث خدمة خرائطها المجانية "جوجل مابس" هذا الأسبوع لتقدّم خاصية تُظهر انتشار كوفيد-19 في المناطق التي يقصدها المستخدم، وفق ما أعلن عملاق البحث على الانترنت في مدونة نُشرت اليوم الخميس.وقالت الشركة العملاقة إنه سيكون باستطاعة المستخدم النقر على خيار "كوفيد-19"، الذي يتم الوصول اليه عبر ميزة "طبقات" في أعلى زاوية الشاشة، من أجل تعزيز الخرائط بنتائج الأيام السبعة الأخيرة للإصابات لكل 100 ألف نسمة في المناطق التي تتم مشاهدتها.كما أن هناك مؤشرا سيتيح معرفة ان كان عدد الإصابات بكوفيد-19 في نقطة معينة يسجل ازديادا او انخفاضا، وفق مدير منتجات "جوجل مابس" سوجوي بانرجيي.وأضاف بانرجي أن الهدف من هذه الأداة هو توفير "معلومات أساسية حول الإصابات بكوفيد-19 في منطقة ما، بحيث يمكنك اتخاذ قرارات مبنية على معلومات أكثر حول اين ستذهب أو ماذا ستفعل".ولفت الى أن البيانات المستخدمة في "طبقة كوفيد" في الخرائط تأتي من مصادر عدة بينها جامعة جونز هوبكنز وصحيفة "نيويورك تايمز" وموقع "ويكيبيديا" الذي يحصل على معلومات بهذا الشأن من المنظمات الصحية ووزارات الصحة الحكومية.