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الخميس 24 سبتمبر 2020 الموافق 07 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الحماية المدنية تحاول السيطرة على حريق «بئر مياه» بسوهاج

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 10:15 م
حريق
حريق
مصطفى علم الدين - محمود عبد العال
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تحاول قوات الحماية المدنية السيطرة على حريق شب بأحد آبار المياه، بمنطقة الجبل الغربي بدائرة مركز جرجا محافظة سوهاج.

وبدأ وقائع الحريق عندما قرر مجموعة من الأهالي حفر بئر لري أرضهم في صحراء أخميم، وبالفعل عقب انتهائهم من ذلك شب حريق هائل بعدها ب 24 ساعة فقط.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جرجا، يُفيد بورود إشارة من إدارة قوات الحماية المدينة تُفيد تلقيهم بلاغًا بنشوب حريق بمنطقة الجبل الغربي بدائرة المركز.

وبانتقال قوات المباحث صحبة رجال الحماية المدنية تبين نشوب النيران ببئر مياه حفرها الأهالي لزراعة الأراضي بمنطقة الجبل الغربي بدائرة المركز.

ورجحت التحريات الأولية، أن يكون سبب اشتعال النيران بهذا الشكل الكثيف هو أن تكون البئر لحقل غاز أو تم تسريب أى مصدر بترولي لها.

وأكد مصدر مسئول بالوحدة المحلية لمدينة جرجا، أنه تم انتداب عدد من الخبراء لمعرفة أسباب الحريق وهل هو بئر بترولي من عدمه.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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