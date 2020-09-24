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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أحدهم «حاصلة على ابتدائية».. 13 مرشحًا للانتخابات البرلمانية في المنوفية اليوم

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 10:12 م
محكمة شبين الكوم
محكمة شبين الكوم بالمنوفية
ولاء القاضى
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استقبلت لجنة محكمة شبين الكوم بالمنوفية، برئاسة المستشار إبراهيم أبوزهرة، اليوم الخميس، أوراق 13 مرشحا لخوض الانتخابات البرلمانية ليصل الإجمالي 145 على المقعد الفردي الذين قدموا أوراقهم إلى اللجنة في 6 دوائر انتخابية.

وتضمنت أسماء الذين قدموا أوراقهم كالآتي: رابعة هاشم عبدالهادي عوض دائرة مركز أشمون- حاصلة على ابتدائية- رمز الفراشة، ومحمود عبدالمنعم زنون دائرة منوف والسادات وسرس الليان- دبلوم صنايع- رمز الفيل، وسعيد محمد قاسم دائرة شبين الكوم- بكالوريوس تجارة- رمز الجرار الزراعي، وهشام مصطفي محمد شعبان دائرة شبين الكوم- ليسانس حقوق- رمز الفنجان.

كما تضمنت الأسماء: علي حمدان حميدة العربي دائرة تلا والشهداء- حاصل على ثانوية عامة- رمز الدبابة، وفريد عبد الخالق فريد العياط دائرة أشمون- ليسانس حقوق- رمز الفيل، ومحمد محمود عبدالله دائرة قويسنا وبركة السبع- بكالوريوس هندسة مدني- رمز المنبة، وهيام بلال سليمان دائرة منوف والسادات وسرس- ليسانس حقوق- رمز السد العالي، وأحمد يوسف ابراهيم الديب- بكالوريوس خدمة اجتماعية- رمز الغزال، وجعفر الصادق جعفر علي دائرة منوف والسادات وسرس- ليسانس أداب- رمز الفراشة، والسيد محمد السيد حبيب دائرة منوف والسادات وسرس- بكالوريوس تجارة- رمز المنزل، ومحمد محمود السباعي بخيت دائرة قويسنا وبركة السبع- ليسانس أداب- رمز الكاميرا، وأسامة محمد محمود يوسف دائرة الباجور- بكالوريوس تجارة- رمز العقرب.

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