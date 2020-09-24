أحدهم «حاصلة على ابتدائية».. 13 مرشحًا للانتخابات البرلمانية في المنوفية اليوم

استقبلت لجنة محكمة شبين الكوم بالمنوفية، برئاسة المستشار إبراهيم أبوزهرة، اليوم الخميس، أوراق 13 مرشحا لخوض الانتخابات البرلمانية ليصل الإجمالي 145 على المقعد الفردي الذين قدموا أوراقهم إلى اللجنة في 6 دوائر انتخابية.وتضمنت أسماء الذين قدموا أوراقهم كالآتي: رابعة هاشم عبدالهادي عوض دائرة مركز أشمون- حاصلة على ابتدائية- رمز الفراشة، ومحمود عبدالمنعم زنون دائرة منوف والسادات وسرس الليان- دبلوم صنايع- رمز الفيل، وسعيد محمد قاسم دائرة شبين الكوم- بكالوريوس تجارة- رمز الجرار الزراعي، وهشام مصطفي محمد شعبان دائرة شبين الكوم- ليسانس حقوق- رمز الفنجان.كما تضمنت الأسماء: علي حمدان حميدة العربي دائرة تلا والشهداء- حاصل على ثانوية عامة- رمز الدبابة، وفريد عبد الخالق فريد العياط دائرة أشمون- ليسانس حقوق- رمز الفيل، ومحمد محمود عبدالله دائرة قويسنا وبركة السبع- بكالوريوس هندسة مدني- رمز المنبة، وهيام بلال سليمان دائرة منوف والسادات وسرس- ليسانس حقوق- رمز السد العالي، وأحمد يوسف ابراهيم الديب- بكالوريوس خدمة اجتماعية- رمز الغزال، وجعفر الصادق جعفر علي دائرة منوف والسادات وسرس- ليسانس أداب- رمز الفراشة، والسيد محمد السيد حبيب دائرة منوف والسادات وسرس- بكالوريوس تجارة- رمز المنزل، ومحمد محمود السباعي بخيت دائرة قويسنا وبركة السبع- ليسانس أداب- رمز الكاميرا، وأسامة محمد محمود يوسف دائرة الباجور- بكالوريوس تجارة- رمز العقرب.