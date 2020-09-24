فوزي إبراهيم يكشف تطورات حالة الملحن خليل مصطفى: مصاب بسرطان

كشف الشاعر الغنائي الكبير فوزي إبراهيم، أمين جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية "الساسيرو" تفاصيل إصابة الملحن خليل مصطفى بمرض السرطان.وقال إبراهيم في بيان له، إن الفنان خليل مصطفى مصاب بسرطان الغشاء البريتوني، وثنويات القولون والرئة، وتم نقله لمستشفى السلام الدولي في 21 من شهر سبتمبر الجاري، وخضع للإشراف الطبي.وأضاف: "خضع الموسيقار الكبير للعلاج الكيماوي، وتبين مع العلاج وجود نقص فى جميع مكونات الدم من كريات دم حمراء وبيضاء، وحالته حرجة وليست مستقرة".وأشار فوزي إلى أن مصطفى مازال في الرعاية المركزة، وطلب من كافة اصدقائه الدعاء له لتخطي تلك المحنة المرضية الصعبة التي يمر بها.يذكر أن خليل مصطفى عضو جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين، وقدم خلال مسيرته عشرات الأغنيات الهامة منها شوقنا وسبت فراغ كبير ومش جديد للفنان عمرو دياب، ولا تسوى دموع للفنان مدحت صالح.