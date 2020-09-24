لبنان: تسجيل 1027 إصابة جديدة بكورونا

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في لبنان، اليوم الخميس، إلى 32819 بعد تسجيل 1027 إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 329.وأعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس "كورونا" أنه تم خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة تسجيل 1027 إصابة جديدة بكورونا، بينها 1006 من بين المقيمين و21 من بين الوافدين اللبنانيين ما يرفع العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 32819 منذ 21 فبراير الماضي.وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة، ما يرفع عدد الوفيات إلى 329 منذ 21 فبراير الماضي.