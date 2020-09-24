وصول أولى رحلات الخطوط الجوية السعودية لمطارى أسيوط وسوهاج الدوليين

استقبل مطاري أسيوط وسوهاج الدوليين، اليوم، أولى رحلات الخطوط الجوية السعودية بعد استئناف الشركة رحلاتها إلى المطارين بعد توقف الحركة الجوية بسبب الحد من انتشار فيروس كورونا، ومن المخطط أن تُسير الشركة أربع رحلات أسبوعيًا إلى مطاري أسيوط وسوهاج خلال الفترة القادمة.وأكدت مصادر بمطار أسيوط الدولي، أنه تم استقبال الطائرات بتقليد رش المياه وتقديم الورود للركاب، وكان في استقبالهم الطيار أشرف عادل مدير مطار أسيوط والطيار هشام فريد مدير مطار سوهاج.كما قام فريقي العلاقات العامة بكلا المطارين بتقديم كل التسهيلات اللازمة وسرعة إنهاء إجراءات الوصول، وتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة والتباعد الاجتماعي حفاظا على سلامة المسافرين والعاملين بالمطار.