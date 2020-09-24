تأجيل افتتاح جناح «هيكل» بمكتبة الإسكندرية لـ2021

أعلنت مؤسسة هيكل للصحافة العربية، منذ قليل، عن تأجيل افتتاح جناح الأستاذ محمد حسنين هيكل بمكتبة الإسكندرية، نظرًا للظروف الراهنة في ظل تفشي فيروس كورونا.جاء ذلك خلال حفل توزيع الدورة الرابعة من جائزة هيكل للصحافة العربية؛ حيث قرر مجلس الأمناء للمؤسسة أن يتم الافتتاح الرسمي لجناح مكتبة الأستاذ هيكل خلال عام 2021.وكانت المؤسسة قد أعلنت عن نقل مكتبة الأستاذ هيكل بما تشمله من كتب وأوراق ووثائق نادرة إلى مقر مكتبة الإسكندرية، حيث تم الانتهاء من نقل المجموعة الرئيسية من كتب الأستاذ هيكل، ومعظم الوثائق والمخطوطات النادرة، ويجري حاليًا نقل الأثاث الأصلي للمكتب والسجاد والأدوات الكتابية الشخصية والخرائط الخاصة بالأستاذ هيكل إلى مقر المكتبة، كما يجري العمل على توثيق بعض المخطوطات النادرة المكتوبة بخط يد الأستاذ هيكل، بالإضافة إلى بعض الكتب الأخرى من مكتبته في برقاش والإسكندرية والخرائط والفيديوهات والصور الخاصة به، على أن يتم إرسالهم جميعًا فيما بعد إلى المكتبة بالتزامن مع تاريخ نقل الأثاث أيضًا قبل فبراير 2021.جدير بالذكر أن مجموعة كتب إضافية من المكتبة الخاصة للأستاذ هيكل تم توثيقها بواسطة مكتبة الإسكندرية مع الاتفاق على الاحتفاظ بتلك المجموعة في مقر إقامة السيدة هدايت هيكل طوال حياتها على أن يتم نقلها لمكتبة الإسكندرية في وقت لاحق.