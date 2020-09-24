رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 24 سبتمبر 2020 الموافق 07 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

تأجيل افتتاح جناح «هيكل» بمكتبة الإسكندرية لـ2021

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 10:05 م
الأستاذ محمد حسنين
الأستاذ محمد حسنين هيكل
حسام الضمراني
طباعة
أعلنت مؤسسة هيكل للصحافة العربية، منذ قليل، عن تأجيل افتتاح جناح الأستاذ محمد حسنين هيكل بمكتبة الإسكندرية، نظرًا للظروف الراهنة في ظل تفشي فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال حفل توزيع الدورة الرابعة من جائزة هيكل للصحافة العربية؛ حيث قرر مجلس الأمناء للمؤسسة أن يتم الافتتاح الرسمي لجناح مكتبة الأستاذ هيكل خلال عام 2021.

وكانت المؤسسة قد أعلنت عن نقل مكتبة الأستاذ هيكل بما تشمله من كتب وأوراق ووثائق نادرة إلى مقر مكتبة الإسكندرية، حيث تم الانتهاء من نقل المجموعة الرئيسية من كتب الأستاذ هيكل، ومعظم الوثائق والمخطوطات النادرة، ويجري حاليًا نقل الأثاث الأصلي للمكتب والسجاد والأدوات الكتابية الشخصية والخرائط الخاصة بالأستاذ هيكل إلى مقر المكتبة، كما يجري العمل على توثيق بعض المخطوطات النادرة المكتوبة بخط يد الأستاذ هيكل، بالإضافة إلى بعض الكتب الأخرى من مكتبته في برقاش والإسكندرية والخرائط والفيديوهات والصور الخاصة به، على أن يتم إرسالهم جميعًا فيما بعد إلى المكتبة بالتزامن مع تاريخ نقل الأثاث أيضًا قبل فبراير 2021.

جدير بالذكر أن مجموعة كتب إضافية من المكتبة الخاصة للأستاذ هيكل تم توثيقها بواسطة مكتبة الإسكندرية مع الاتفاق على الاحتفاظ بتلك المجموعة في مقر إقامة السيدة هدايت هيكل طوال حياتها على أن يتم نقلها لمكتبة الإسكندرية في وقت لاحق.

موضوعات متعلقة

«انفجار بالصدفة».. مصدر بـ«البترول» يوضح حقيقة اكتشاف بئر غاز في سوهاج

«السكك الحديدية» تكشف حقيقة خروج قطار عن القضبان بالقليوبية

بالأسماء.. الرئيس يعاقب 5 قضاة

فايلر يرحل عن الأهلي ومحمد يوسف مديراً فنياً

الصور

image description

تعيينات جديدة بكليات جامعة أسيوط

image description

استعدادات تشييع جثمان شهيد التصدي لـ«الهروب من طرة» محمد القاضي (صور)

image description

فريق طبى بجامعة أسيوط يجرى عملية معقدة لشاب لاستئصال ورم متضخم

image description

جامعة أسيوط تطبق بدل المخاطر على العاملين بالكادر الطبي

image description

حملة نظافة مكبرة على الميادين في أسيوط

الأكثر قراءة

«انفجار بالصدفة».. مصدر بـ«البترول» يوضح حقيقة اكتشاف بئر غاز في سوهاج

اختراق «الإرهابية».. تسريبات خاصة تكشف صدمة «الإخوان» بعد فشل مؤامرة «المقاول الأجير»

السيسي يحيل «أحمد رضوان» إلى المعاش

موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2020.. ورابط بوابة الحكومة الإلكترونية للاستعلام

إنفوجراف

image description

«عملاء قطر في ليبيا».. رجال خانوا ما عاهدوا وطنهم عليه

image description

محطات محاكمة ناصر الخليفي رجل قطر المشبوه (إنفوجراف)

image description

دول حظرت جماعة الإخوان ومنعت أنشطتها (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مقاعد الأحزاب والمستقلين داخل مجلس الشيوخ.. «إنفوجراف»

أيام زمان

«الكفراوى» فسر رؤية السادات فى الحلم بأنه شهيد.. قصة رشوان توفيق مع الرئيس الراحل وزوجته

«أطلق الرصاص على بيتها ودخل حاملًا زجاجة ويسكي».. موقف غريب بين رشدي أباظة ومريم فخر الدين

هددها بالقتل وإطلاق الرصاص على من يساعدها.. سر الخلاف الكبير بين محمد فوزي وهدى سلطان

سر قرار سميرة سعيد اعتزال التمثيل للأبد.. ولماذا قالت «أنا فاشلة»؟

نجم الساعة

السعودية تحدد آليات استرداد رسوم العمرة للرحلات الملغاة

منوعات

إنقاذ عشرات الحيتان بعد أسوأ جنوح جماعي في أستراليا

دراسة: لا حاجة لاستخدام أجهزة تنقية الهواء بقاعات المدارس

قمر صغير جديد على وشك الانضمام إلى مدار الأرض

طريقة فتح جوجل على تابلت الثانوية بعد التحديث

مقالات الرأي
مدحت بشاى
المواطنة والهوية
مؤمن المحمدي
مباراة التتويج
د. محمد عفيفي
خمسون عامًا على رحيل عبدالناصر
ماجد حبته
.. واختفت «لاءات» الخرطوم!
المزيد

الثقافة

«التحرش» فى صالون رفاعة الطهطاوي الثقافى.. غدًا

تأجيل افتتاح جناح «هيكل» بمكتبة الإسكندرية لـ2021

وزير الثقافة الأسبق يكشف مفاجأة: أساتذة لغة تركية مصريين روجوا لتركيا في التسعينات

في ذكرى ميلاد محمد رشيد رضا.. قصة صاحب «المنار» ومصير مخطوطاته