زعيم الأغلبية في «الشيوخ الأمريكي» يعد بانتقال مرن للسلطة

وعد زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل، بـ"انتقال مرن" للسلطة عقب الانتخابات الرئاسية المقررة في الثالث من نوفمبر المقبل.قال ماكونيل في تغريدة عبر موقع «تويتر» وأَوردتها قناة الحرة الأمريكية، الخميس، إن "الفائز في انتخابات 3 نوفمبر سينصب في 20 يناير".وشدد على أنه "سيكون هناك انتقال مرن كما هو الحال كل أربع سنوات منذ 1792"، في إشارة إلى الانتخابات الرئاسية الثانية في التاريخ الأمريكي.