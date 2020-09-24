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الخميس 24 سبتمبر 2020 الموافق 07 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الولايات المتحدة تعلن التزامها بدعم تونس لتأمين حدودها

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 09:10 م
السفير دونالد بلوم
السفير دونالد بلوم
وكالات
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أعلن السفير الأمريكي في تونس اليوم الخميس إن بلاده ملتزمة بدعم تونس لتأمين حدودها وتعزيز قدرات المؤسسة العسكرية التونسية، بحسب ما أفادت به وزارة الدفاع التونسية.

وقال السفير دونالد بلوم اثر لقائه وزير الدفاع التونسي ابراهيم البرتاجي، إن الإدارة الأمريكية ملتزمة بتقديم الدعم لتونس في مجالات التكوين والتدريب والمساعدة الفنية بما يساهم في تعزيز بناء القدرات
العملياتية للمؤسسة العسكرية.

وتونس تتمتع بوضع حليف أساسي للولايات المتحدة من خارج حلف شمال الاطلسي(ناتو) منذ 2015 ويمنحها هذا الامتياز الحصول على تدريبات عسكرية وقروض لشراء معدات؛ للبحث والتطوير وشحنات دفاعية، وفق الإدارة الأمريكية.

وقال البرتاجي: "الولايات المتحدة الأمريكية شريك أساسي متميز في مجال التعاون العسكري في ميادين التكوين والتدريب والاستعلام ودعم التجهيزات".

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