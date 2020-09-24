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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«انفجار بالصدفة».. مصدر بـ«البترول» يوضح حقيقة اكتشاف بئر غاز في سوهاج

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 09:09 م
حقيقة اكتشاف بئر
حقيقة اكتشاف بئر غاز
سيد ابراهيم
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كشف مصدر مسئول بالهيئة العامة للبترول، عن أن الانفجار الذى وقع خلال اليومين الماضيين بالطريق الصحراوى الغربي بالقرب من قرية داوود التابعة لمركز ومدينة جرجا في محافظة سوهاج، أثناء حفر أهالى المنطقة بئرا للمياه، من المتوقع حسب رواية شهود العيان بالمنطقة أن يكون بئر بترول أو غاز طبيعي.

وأكد المصدر في تصريح لـ"الدستور" أنه تم إرسال لجنة فنية متخصصة من البترول؛ لتقييم الموقف والوقوف على معرفة أسباب اشتعال النيران فى بئر المياه وإذا كان بئرًا بتروليًا أم لا.

وقال إن المنطقة التى بها الانفجار ليس بها أى خطوط غاز أو بترول، وليس هناك أى خطورة من ذلك، موضحا أنه سيتم الإعلان عن جميع التفاصيل فور انتهاء اللجنة من المعاينة والتأكد من تحليل عينات التربة بالمنطقة.

وكان أهالى قرية بيت داود وبيت خلاف بمركز جرجا أكدوا أنهم أثناء حفرهم بئرًا للمياه بالمنطقة تدفقت المياه من البريمة بشكل قوى جدا وغير طبيعي ووصل ارتفاعها إلى ما يقرب من 20 مترًا، لمدة يومين ثم بعد انتهاء تدفق المياه خرج من البئر هواء ساخن جدا وبعدها اشتعلت النيران فى البئر وكانها بركان، ورغم تدخل قوات الحماية المدنية لعدة ساعات بالموقع وقيامها بعملية الإطفاء، إلا أن النيران ما زالت مشتعلة حتى الآن، ولم تستطيع الحماية المدنية السيطرة عليها.

وأوضح الأهالي، أن قوات الحماية المدنية أكدوا أن هذه النيران لم تخرج بهذا الشكل إلا من بئر بترول، ولا خطورة على المنطقة منها.

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