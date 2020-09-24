رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 24 سبتمبر 2020 الموافق 07 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

مصطفى قمر: أتمنى تجسيد محمد فوزى ونبحث عن منتج لتقديم «حريم كريم 2»

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 08:38 م
مصطفى قمر
مصطفى قمر
أمير محمد خالد
طباعة
قال الفنان مصطفى قمر إن ألبومه الجديد «لمن يهمه الأمر ٢»، الذى طرحه أوائل سبتمبر الجارى، يُعد استكمالًا للألبوم الذى أطلقه قبل ٢٢ عامًا، لكن بفكر وألحان وكلمات مختلفة، مشيرًا إلى أن جميع الآلات الموسيقية المستخدمة فى الألبوم الجديد حيّة ولا تعمل بالكهرباء.

وأعرب عن سعادته بعودة شقيقه «ياسر» للغناء فى هذا الألبوم، بعد غياب دام سنوات طويلة، وذلك من خلال أغنية «مسافر» التى قدماها «دويتو» فى الألبوم، الذى يتضمن «دويتو» آخر مع الفنان الليبى ناصر المزداوى.

وكشف عن عزمه تقديم عدة أعمال غنائية مع المطرب والملحن الكبير حميد الشاعرى، خلال الفترة المقبلة، ستكون مفاجأة للجمهور، بداية من أغنية «زحمة الأيام»، بمشاركة الفنانين هشام عباس وإيهاب توفيق، ضمن ألبوم «حميد» المقبل، مشيرًا إلى أنها آخر أغنية قدمها سامح العجمى وأشرف سالم قبل رحيلهما.

وأضاف: «أعتبر حميد الشاعرى شقيقى وتجمعنا صداقة وعشرة عمر، وهو من قدمنى للجمهور بنجاحات وتوزيعات مختلفة وجديدة، ويعد صاحب فضل كبير علىّ بعد الله سبحانه وتعالى».

وقال «قمر» إنه يجهز ألبومًا جديدًا فى الوقت الحالى، ويتعاون فيه مع عدد كبير من الشعراء والملحنين، ويضم عددًا كبيرًا من الأغانى، على أن يطرحه خلال شهور.

وأرجع توقف تحضيرات الجزء الثانى من فيلم «حريم كريم» إلى عدة أسباب، من بينها وفاة الفنان الكبير طلعت زكريا بشكل مفاجئ، الذى يعد أحد أهم أبطال الفيلم، وانسحاب الشركة المتفقة على إنتاجه، مضيفًا: «السيناريو جاهز وجميع الأبطال موافقون على المشاركة، ويتبقى التوصل لشركة تنتجه».

وشدد على أنه لن يكرر تجربة الإنتاج لنفسه مرة أخرى، بعد ما حدث فى فيلم «فين قلبى» الذى وضع فيه ميزانية كبيرة لتقديم عمل بتقنيات عالية ويضم نجومًا كبارًا، لكنه لم يحقق المكاسب المرجوة، لأنه لم يجد الدعم المناسب من شركات التوزيع، معتبرًا أن التعامل مع شركة إنتاج متخصصة أفضل، لأنها تعى تحديات السوق.

ونفى ما تردد حول مشاركته كبطل فى العمل الدرامى الذى يقدم السيرة الذاتية للفنان الراحل محمد فوزى، من إنتاج الفنان سمير صبرى، وكتابة السيناريست الكبير مصطفى محرم، وإخراج عمرو عابدين.

وأشاد بفكرة تقديم عمل فنى عن سيرة «فوزى»، لأن حياته تضم أحداثًا شيقة وممتعة وستكون مفيدة جدًا للأجيال الحالية، لما تحمله من رسائل مهمة، مشيرًا إلى أنه يعتبر نفسه ينتمى لمدرسة «فوزى» الغنائية، وتربى على أغنياته، ويعده من أفضل المطربين بالنسبة له، لذلك سيوافق على تجسيد الدور إن عُرض عليه، معقبًا: «تلقيت عرضًا سابقًا لتجسيد شخصية محمد فوزى من إحدى شركات الإنتاج، لكن المشروع لم يكتمل».

وأشاد بنجله «تيام»، الذى قدم نفسه للجمهور كممثل قوى خلال مسلسل «خيانة عهد»، ويطور أدواته التمثيلية ويشيد به الجميع، متمنيًا له التوفيق، نافيًا ما تردد حول استخدامه سلطته كأب فى منع ابنه من التمثيل، بل رشحه للمشاركة فى آخر أفلامه «فين قلبى»، وسيشركه فى فيلمه المقبل «حريم كريم ٢».

موضوعات متعلقة

موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2020.. ورابط بوابة الحكومة الإلكترونية للاستعلام

فايلر يرحل عن الأهلي ومحمد يوسف مديراً فنياً

بالأسماء.. الرئيس يعاقب 5 قضاة

النيابة تعلن تفاصيل تسلم 3 متهمين بقضية «الفيرمونت»

الصور

image description

تعيينات جديدة بكليات جامعة أسيوط

image description

استعدادات تشييع جثمان شهيد التصدي لـ«الهروب من طرة» محمد القاضي (صور)

image description

فريق طبى بجامعة أسيوط يجرى عملية معقدة لشاب لاستئصال ورم متضخم

image description

جامعة أسيوط تطبق بدل المخاطر على العاملين بالكادر الطبي

image description

حملة نظافة مكبرة على الميادين في أسيوط

الأكثر قراءة

اختراق «الإرهابية».. تسريبات خاصة تكشف صدمة «الإخوان» بعد فشل مؤامرة «المقاول الأجير»

النيابة تعلن تفاصيل تسلم 3 متهمين بقضية «الفيرمونت»

السيسي يحيل «أحمد رضوان» إلى المعاش

بالأسماء.. الرئيس يعاقب 5 قضاة

إنفوجراف

image description

«عملاء قطر في ليبيا».. رجال خانوا ما عاهدوا وطنهم عليه

image description

محطات محاكمة ناصر الخليفي رجل قطر المشبوه (إنفوجراف)

image description

دول حظرت جماعة الإخوان ومنعت أنشطتها (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مقاعد الأحزاب والمستقلين داخل مجلس الشيوخ.. «إنفوجراف»

أيام زمان

«الكفراوى» فسر رؤية السادات فى الحلم بأنه شهيد.. قصة رشوان توفيق مع الرئيس الراحل وزوجته

«أطلق الرصاص على بيتها ودخل حاملًا زجاجة ويسكي».. موقف غريب بين رشدي أباظة ومريم فخر الدين

هددها بالقتل وإطلاق الرصاص على من يساعدها.. سر الخلاف الكبير بين محمد فوزي وهدى سلطان

سر قرار سميرة سعيد اعتزال التمثيل للأبد.. ولماذا قالت «أنا فاشلة»؟

نجم الساعة

السعودية تحدد آليات استرداد رسوم العمرة للرحلات الملغاة

منوعات

دراسة: لا حاجة لاستخدام أجهزة تنقية الهواء بقاعات المدارس

قمر صغير جديد على وشك الانضمام إلى مدار الأرض

طريقة فتح جوجل على تابلت الثانوية بعد التحديث

زلزال بقوة 3.7 درجة يضرب «جامو وكشمير» الهندية

مقالات الرأي
مدحت بشاى
المواطنة والهوية
مؤمن المحمدي
مباراة التتويج
د. محمد عفيفي
خمسون عامًا على رحيل عبدالناصر
ماجد حبته
.. واختفت «لاءات» الخرطوم!
المزيد

الثقافة

مؤرخون عن عصر جمال عبدالناصر: قاد مصر في وقت صعب وواجه تحديات كبرى

إدوارد سعيد يحكي عن طفولته: «دخلت 9 مدارس وخلفيتي كانت شاذة وغريبة»

ختام ورشة ثقافة الطفل بقصور الثقافة

«أنا مسلم.. أنا مسيحي».. ديوان جديد لمينا ناصف عن دار المثقف