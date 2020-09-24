مصطفى قمر: أتمنى تجسيد محمد فوزى ونبحث عن منتج لتقديم «حريم كريم 2»

قال الفنان مصطفى قمر إن ألبومه الجديد «لمن يهمه الأمر ٢»، الذى طرحه أوائل سبتمبر الجارى، يُعد استكمالًا للألبوم الذى أطلقه قبل ٢٢ عامًا، لكن بفكر وألحان وكلمات مختلفة، مشيرًا إلى أن جميع الآلات الموسيقية المستخدمة فى الألبوم الجديد حيّة ولا تعمل بالكهرباء.وأعرب عن سعادته بعودة شقيقه «ياسر» للغناء فى هذا الألبوم، بعد غياب دام سنوات طويلة، وذلك من خلال أغنية «مسافر» التى قدماها «دويتو» فى الألبوم، الذى يتضمن «دويتو» آخر مع الفنان الليبى ناصر المزداوى.وكشف عن عزمه تقديم عدة أعمال غنائية مع المطرب والملحن الكبير حميد الشاعرى، خلال الفترة المقبلة، ستكون مفاجأة للجمهور، بداية من أغنية «زحمة الأيام»، بمشاركة الفنانين هشام عباس وإيهاب توفيق، ضمن ألبوم «حميد» المقبل، مشيرًا إلى أنها آخر أغنية قدمها سامح العجمى وأشرف سالم قبل رحيلهما.وأضاف: «أعتبر حميد الشاعرى شقيقى وتجمعنا صداقة وعشرة عمر، وهو من قدمنى للجمهور بنجاحات وتوزيعات مختلفة وجديدة، ويعد صاحب فضل كبير علىّ بعد الله سبحانه وتعالى».وقال «قمر» إنه يجهز ألبومًا جديدًا فى الوقت الحالى، ويتعاون فيه مع عدد كبير من الشعراء والملحنين، ويضم عددًا كبيرًا من الأغانى، على أن يطرحه خلال شهور.وأرجع توقف تحضيرات الجزء الثانى من فيلم «حريم كريم» إلى عدة أسباب، من بينها وفاة الفنان الكبير طلعت زكريا بشكل مفاجئ، الذى يعد أحد أهم أبطال الفيلم، وانسحاب الشركة المتفقة على إنتاجه، مضيفًا: «السيناريو جاهز وجميع الأبطال موافقون على المشاركة، ويتبقى التوصل لشركة تنتجه».وشدد على أنه لن يكرر تجربة الإنتاج لنفسه مرة أخرى، بعد ما حدث فى فيلم «فين قلبى» الذى وضع فيه ميزانية كبيرة لتقديم عمل بتقنيات عالية ويضم نجومًا كبارًا، لكنه لم يحقق المكاسب المرجوة، لأنه لم يجد الدعم المناسب من شركات التوزيع، معتبرًا أن التعامل مع شركة إنتاج متخصصة أفضل، لأنها تعى تحديات السوق.ونفى ما تردد حول مشاركته كبطل فى العمل الدرامى الذى يقدم السيرة الذاتية للفنان الراحل محمد فوزى، من إنتاج الفنان سمير صبرى، وكتابة السيناريست الكبير مصطفى محرم، وإخراج عمرو عابدين.وأشاد بفكرة تقديم عمل فنى عن سيرة «فوزى»، لأن حياته تضم أحداثًا شيقة وممتعة وستكون مفيدة جدًا للأجيال الحالية، لما تحمله من رسائل مهمة، مشيرًا إلى أنه يعتبر نفسه ينتمى لمدرسة «فوزى» الغنائية، وتربى على أغنياته، ويعده من أفضل المطربين بالنسبة له، لذلك سيوافق على تجسيد الدور إن عُرض عليه، معقبًا: «تلقيت عرضًا سابقًا لتجسيد شخصية محمد فوزى من إحدى شركات الإنتاج، لكن المشروع لم يكتمل».وأشاد بنجله «تيام»، الذى قدم نفسه للجمهور كممثل قوى خلال مسلسل «خيانة عهد»، ويطور أدواته التمثيلية ويشيد به الجميع، متمنيًا له التوفيق، نافيًا ما تردد حول استخدامه سلطته كأب فى منع ابنه من التمثيل، بل رشحه للمشاركة فى آخر أفلامه «فين قلبى»، وسيشركه فى فيلمه المقبل «حريم كريم ٢».