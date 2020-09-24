مرشحو «التنسيقية» بانتخابات «النواب»: نمتلك رؤية متكاملة لتمكين أبناء جيلنا

نشوى الشريف:لا أطمح لتحقيق أى مصلحة شخصية

طارق الخولى: خطة عمل لإشراك الشباب فى صناعة القرار.. وكوادرنا «خلية نحل»

مرثا محروس:أتواصل مع المواطنين.. والفترة المقبلة لحصاد الثمار

محمد عبدالعزيز:منهج لصياغة مستقبل جديد

علاء عصام: تشريع ومراقبة على قدر أحلام وطموحات جموع الشعب

أحمد رمزى:قوانين الحماية الاجتماعية والإصلاح الاقتصادى أولوية

محمد تيسير مطر:تصور لتعديلات تشريعية تحسن من حياة الناس

انتهت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من إعداد القائمة النهائية لمرشحيها لانتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠، المقرر عقدها فى أكتوبر ونوفمبر المقبلين، ضمن مرشحى القائمة الوطنية «من أجل مصر».واختارت التنسيقية ٢٦ مرشحًا للدفع بهم فى انتخابات مجلس النواب، وهم: «محمد عبدالعزيز، ومحمد تيسير مطر، وأحمد زيدان، وأحمد فتحى، ومحمود بدر، ومى كرم جبر، وأميرة صابر، ومارثا محروس، وأميرة العادلى، ومارسيل سمير، وعمرو درويش، وأحمد مقلد، وعمرو يونس، وهيام الطباخ، وطارق الخولى، وغادة على، ونشوى الشريف، ورشا أبوشقرة، وأحمد رمزى، وعلاء عصام، وهادية السعيد، وإيمان عبدالقادر، ومحمد إسماعيل، ورحاب عبدالغنى، وخالد بدوى، ورشا فايز».وتضمنت القائمة اثنتين من زوجات شهداء القوات المسلحة فى الحرب ضد الإرهاب، وهما رحاب عبدالغنى، زوجة الشهيد العقيد أركان حرب أحمد شحاتة، الذى ارتقى شهيدًا فى كرم القواديس بشمال سيناء، فى ٢٥ فبراير الماضى، وإيمان عبدالقادر، زوجة الشهيد مقدم أركان حرب عادل عبدالحميد عيد حسن، الذى استشهد فى منطقة بئر لحفن، جنوب مدينة العريش بشمال سيناء، يوم ٩ مايو ٢٠١٦.كما دفعت التنسيقية بعدد من أعضائها للترشح على مقاعد الفردى، من بينهم ماجد طلعت، عن دائرة الساحل وأحمد مبارك، ممثلًا لحزب «الاتحاد» عن دائرة التجمع الخامس.والتقت «الدستور» عددًا من مرشحى التنسيقية الذين تحدثوا عن مشروعاتهم وبرامجهم الانتخابية.قالت نشوى الشريف، مرشحة التنسيقية عن دائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، إن الهدف من ترشحها لعضوية مجلس النواب هو خدمة أبناء دائرتها الذين تعتز بهم كل الاعتزاز، مشددة على أنها لا تطمح لتحقيق منفعة شخصية، وأن هدفها الوحيد هو تقديم الخدمات لأهالى الدئرة.ووجهت الشكر إلى أبناء دائرتها وزملائها داخل العمل السياسى وداخل قطاع البترول وجميع الأهالى داخل الريف المصرى وأهل الصعيد والجيزة الذين طالبوها بالترشح لمجلس النواب، مؤكدة أن ثقتهم الكبيرة وسام على صدرها.كشف طارق الخولى، عضو مجلس النواب مرشح التنسيقية، عن أن الشباب فى «التنسيقية» يعملون الآن على قدم وساق، ليس المرشحون فحسب وإنما كل الإعضاء يعملون كخلية نحل للحملة الانتخابية لتقديم النموذج الأمثل فى وضع الرؤى والبرامج والأجندة التشريعية للفصل التشريعى الجديد.وقال إن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين هى منارة ومصنع لصناعة الكوادر السياسية ونالت ثقة المواطن والشارع المصرى فى تقديم الكفاءات من الشباب فى مختلف الجهات فى الدولة، موضحًا أن هناك عددًا من أعضاء التنسيقية نواب للمحافظين، وعددًا من ممثلى التنسيقية بصدد خوض انتخابات مجلس النواب. وأضاف: «ما تم تحقيقه على مدار الفترة الماضية من تنسيقية شباب الأحزاب يعتبر نجاحًا باهرًا وتقدمًا كبيرًا وتثبيتًا لمكانة ودور الشباب فى الحياة السياسية والمجتمع المصرى، وأشعر بالفخر والسعادة بما حققته التنسيقية على مدار الفترة الماضية وقدرتها أن تقود حلم جيل كامل من الشباب فى التمكين السياسى والقدرة فى أن يكونوا ليس جزءًا من المستقبل فحسب، وإنما جزء من صناعة الحاضر». وأشار إلى أن «التنسيقية» بكل مرشحيها يعملون على قدم وساق لوضع الرؤى التشريعية الخاصة بقضايا الشباب لتمكين الشباب فى الحياة السياسية بشكل مستمر، ومعالجة قضايا الشباب الاقتصادية والاجتماعية، و«المساهمة فى أن نكون جزءًا من معالجة التحديات التى تواجه المجتمع المصرى، سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية».ذكرت مرثا محروس، مرشحة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن هناك دورًا مهمًا لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مضيفة أن لـ«التنسيقية» دورًا فى كل الفترات الماضية، سواء المشاركة فى المؤتمرات وتقديم ورق عمل ومبادرات خاصة من بينها ما يتعلق بفترة كورونا الصعبة، التى كان لـ«التنسيقية» دور كبير فى إدارة الأزمة خلالها، وكان لها دور مجتمعى مهم، مرورًا بالاستحقاقات الانتخابية واختيار نواب محافظين واختيار مجموعة من التنفيذيين فى هيئات الإعلام ثم مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ، وحاليًا خوض انتخابات النواب.وأضافت أن «التنسيقية» قدمت لمصر شبابًا مؤهلًا لحمل القيادة والتعاطى مع مختلف الملفات، و«من هنا جاءت فكرة المشاركة فى انتخابات مجلس النواب من خلال مجموعة من الشباب المتخصصين، لتمثيل التنسيقية بغض النظر عن تمثيلهم الحزبى، فالتنسيقية كان هدفها تقديم كوادر فاعلة داخل النواب».وواصلت: «أتمنى أن أكون إضافة لمجلس النواب، خاصة أننى أحرص على التواصل مع المواطنين وأشعر بأعبائهم وأعرف مشكلاتهم، فالمواطن يهتم أكثر بالنتيجة، فهنا المعادلة الصعبة بين كادر سياسى يعى خطة الدولة وما هو الصالح العام، كما أسعى لتقريب وجهات النظر، وتحقيق أحلام الناس من خلال إدارة الملفات التى تشغلهم، خاصة أن هناك صورة ذهنية بأن النائب هو من يخدم دائرته، وهو واجب على كل نائب، ولكن خدمة المصلحة العامة هى الواجب على النائب، وصياغة القوانين وبذل كل جهد من خلال توفير حياة كريمة للمواطنين، لأن الشعب المصرى يستحق أن يحيا حياة كريمة، وأثق أن تكون الفترة المقبلة فترة الحصاد لكل ما أدير من ملفات».شدد محمد عبدالعزيز، مرشح تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لانتخابات مجلس النواب، على أن «التنسيقية» كمنصة حوارية تشكلت من الشباب ممثلى الأحزاب والمستقلين، تؤتى الآن ثمارها على مدار عامين كاملين من العمل الجاد، والسعى لتمكين الشباب فى مختلف المجالات.وذكر أن «هذا الأمر يأتى برؤية من الدولة المصرية فى هذه المرحلة، وعلى رأسها رؤية ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسى بدعم وتمكين الشباب، والإيمان بقدرات شباب هذا الوطن، ولذلك كان للتنسيقية مرشحون أصبحوا نوابًا فى مجلس الشيوخ ومن قبلهم نوابًا للمحافظين، واليوم تقدم عدد من المرشحين للمشاركة فى مجلس النواب من خلال القوائم والمستقلين»، وتابع: «منهجنا صياغة مستقبل جديد لبلد يؤمن بقدرات شبابه والدور الذى يلعبه الشباب فى إيجاد حياة أفضل للمواطنين».قال علاء عصام، مرشح «التنسيقية» ضمن قائمة «من أجل مصر»، إن مرشحى «التنسيقية» يستهدفون القيام بدورهم التشريعى والرقابى على قدر أحلام وطموحات جموع الشعب المصرى، لافتًا إلى أنهم سيرفعون شعار «العدالة الاجتماعية» بين جميع فئات المجتمع لتلبية طموحات المواطنين إزاء القضايا المختلفة.وأضاف «عصام»، عضو التنسيقية عن حزب التجمع، أن «التنسيقية» ستعكف على تعديل عدد من القوانين والتشريعات الضريبية التى ترمى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية للمواطنين وتوفير موارد للدولة، فضلًا عن وضع رؤية وتصور حول عدد من التشريعات المهمة، التى تجرى دراستها خلال الأيام القليلة المقبلة لتلبية طموحات ومطالب المصريين، مشيرًا إلى أن قانون الإدارة المحلية مهم للغاية فى مواجهة الفساد، والعمل على تطبيق اللامركزية وتطوير المدن والقرى والمحافظات.أكد أحمد رمزى، المرشح ضمن قائمة «من أجل مصر»، أن «التنسيقية» ستركز خلال الفترة المقبلة على العمل الجماهيرى من خلال تنظيم مؤتمرات جماهيرية لشرح دور «التنسيقية» وخطتها، مشيرًا إلى أنها ستوازن بين العمل التشريعى والعمل الجماهيرى الخدمى. وقال إن «التنسيقية» تملك رؤية على مستوى التشريعات ستركز عليها تحت قبة مجلس النواب، خاصة فيما يتعلق بالجانبين الاقتصادى والاجتماعى وقوانين الحماية الاجتماعية وقوانين الإصلاح الاقتصادى. وأشار إلى أن تمثيل شباب «التنسيقية» فى المؤسسات التنفيذية والتشريعية، من خلال ٥ أعضاء بمجلس الشيوخ، وحاليًا بتمثيل ٢٦ عضوًا ضمن القائمة الوطنية لانتخابات النواب وخوض غمار الانتخابات، يعكس صدق الرئيس عبدالفتاح السيسى عندما تحدث عن تمكين الشباب، و«هو ما دفع شباب الأحزاب والسياسيين خلال السنوات السابقة للمشاركة فى الحياة السياسية، وهو ما لمسناه-أيضًا- من خلال منتديات ومؤتمرات الشباب والفعاليات المختلفة».كشف محمد تيسير مطر، الأمين العام لحزب إرادة جيل مرشح التنسيقية لانتخابات مجلس النواب، عن أنه سيعمل مع مرشحى التنسيقية على وضع تصور جاهز للتطبيق لتعديلات تشريعية تحسن من حياة المواطنين.وقال «مطر» إنه يطمح فى الحصول على عضوية مجلس النواب القادم من أجل خدمة أبناء دائرته، فهو لا يرجو منفعة شخصية، موجهًا الشكر لأبناء دائرته دار السلام والبساتين، الذين طالبوه بالترشح لمجلس النواب.وتعهد بأنه سيعمل على تقديم خدماته للمواطنين بكل ما يملك من طاقات وإمكانات، لتحقيق آمالهم وأحلامهم داخل البرلمان، لافتًا إلى أن الوطن يحتاج لكل خبرات أبنائه خلال الفترة المقبلة. فالبرلمان يعد البوابة الأهم لاستصدار القوانين التى تخدم الوطن والمواطنين.