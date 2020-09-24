«التعليم» تعلن خطة توزيع مناهج الفصل الدراسي الأول (صور)

أعلنت وزارة التربية والتعليم، الخميس، خطة توزيع المناهج لجميع الصفوف للعام الدراسي 2020 - 2021 حيث أصدر مكتب كل مستشار للمادة تفاصيل توزيع الخطة للفصل الدراسي الأول، وحصلت «الدستور» على نسخة منها، وتم توزيعها على جميع مديريات الجمهورية وذلك قبل بدء الدراسة 17 أكتوبر.ونفى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وجود قرارات بشأن حذف أجزاء من مناهج المراحل الدراسية المختلفة بالعام الدراسي الجديد، من منطلق أنه يبدأ متأخرًا بسبب الظروف الاستثنائية التي فرضها فيروس كورونا المستجد.وقال وزير التعليم، لـ«الدستور»: "لن يكون هناك حذف من المناهج أو عدد الأسابيع والحصص، آخرنا نهاية العام كي نحتفظ بالمحتوى التعليمي كاملًا".وترأس طارق شوقي اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمناقشة القرارات الخاصة بتنظيم الدراسة والإجازات للعام الدراسى المقبل 2020 -2021، الذي يبدأ 17 أكتوبر المقبل ويستمر حتى 24 يونيو 2021 (مدة الدراسة الفعلية 33 أسبوعًا).حضر الاجتماع رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، والدكتور أحمد ضاهر، نائب الوزير لشئون التطوير التكنولوجي، والدكتور محمد مجاهد، نائب الوزير للتعليم الفني، والدكتور محمد عمارة رئيس قطاع التعليم الفني، وممثلو الوزارات المعنية.ووافق المجلس على أن تبدأ الدراسة في العام الدراسي الجديد 2020-2021، السبت 17 أكتوبر 2020، وتنتهي الخميس 24 يونيو 2021، على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسي السبت 6 فبراير 2021 وتستمر حتى الخميس 18 فبراير 2021 (لمدة 15 يومًا).