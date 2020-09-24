صرف راتب سبتمبر للعاملين بـ«الميرديان هليوبوليس» الإثنين

أعلن عبدالفتاح خطاب رئيس اللجنة النقابية للعاملين بفندق الميرديان هليوبوليس، أنه تم إرسال شيك بقيمة راتب العاملين عن شهر سبتمبر، اليوم الخميس، على أن يتم صرفه بحد أقصى يوم الإثنين المقبل.وحذرت اللجنة النقابية من تأخر صرف رواتب العاملين أكثر من ذلك، مطالبة بضرورة إعادة تشغيل الفندق مرة أخرى، لتقليل حجم الخسائر التي تعود عليه شهريا جراء غلقه منذ أشهر دون سبب مقنع.وقال عبدالفتاح إنه منذ أن تم إبلاغهم من إدارة الفندق بأن الشركة الوطنية للإسكان للنقابات المهنية ترفض تسديد مديونيتها لـ"الميرديان هليوبوليس" والتي تقدر بنحو 10 ملايين جنيه نتيجة غلقه لأسباب غير منطقية، عقدت اللجنة النقابية اجتماعا لمجلس إدارتها لمتابعة الموقف واتخاذ اللازم من جميع النواحي، وتم مخاطبة جميع الجهات المعنية، ضمانا لحقوق العاملين.