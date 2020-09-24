المستقبل الآن.. غلق باب التقدم لانتخابات «النواب» غدًا.. وإعلان أسماء المرشحين الأحد المقبل

تغلق الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، غدًا، باب الترشح لانتخابات مجلس النواب للقائمة والفردى، على أن تعلن الأحد المقبل أسماء من تم قبول أوراق ترشحهم.

وتتولى اللجان فحص طلبات الترشح والبت فى صفات المرشحين والتأكد من توافر شروط الترشح من واقع المستندات المقدمة، وتبت فى مدى صحة انتماء طالبى الترشح فى النظام الفردى للأحزاب أو كونهم مستقلين، كما تتولى فحص المستندات المقدمة من المرشحين الأصليين والاحتياطيين للقوائم.

وتعد لجان الفحص- بعد انتهاء فترة الترشح- كشفًا مستقلًا بأسماء المرشحين بالنظام الفردى الذين تم قبول أوراقهم متضمنًا الرمز الانتخابى والانتماء الحزبى إن وجد، أو كونه مستقلًا، كما تعد كشفًا آخر بأسماء المرشحين ضمن القوائم يتضمن اسم القائمة والصفة التى ثبتت لكل مرشح فيها وانتماءه الحزبى أو كونه مستقلًا.

وتعرض اللجان الكشفين بطريقة ظاهرة أمام مقر المحكمة الابتدائية المختصة يوم الأحد المقبل، ٢٧ سبتمبر، ويستمر عرض الكشوف لمدة ٣ أيام حيث يتم بعدها فتح باب الطعن على الكشوف أمام محكمة القضاء الإدارى.

وتفصل محكمة القضاء الإدارى فى الطعون المقدمة إليها خلال أيام ٣٠ سبتمبر و١ و٢ أكتوبر، كما تعلن القائمة النهائية للمرشحين يوم ٥ أكتوبر، على أن يكون يوم ٧ أكتوبر آخر موعد لتنازل المرشحين لبعضهم بعضًا، ثم نشر التنازلات فى جريدتين واسعتى الانتشار يوم ٨ أكتوبر.

وتبدأ الدعاية الانتخابية للمرشحين بمحافظات المرحلة الأولى من يوم ٥ أكتوبر وحتى يوم ١٨ أكتوبر حيث يبدأ الصمت الانتخابى، فيما تنطلق الدعاية الانتخابية للمرشحين بمحافظات المرحلة الثانية من يوم ١٨ أكتوبر وحتى يوم ١ نوفمبر حيث يبدأ الصمت الانتخابى.

وتجرى عملية الانتخابات فى المرحلة الأولى فى دوائر ١٤ محافظة هى: «الجيزة والفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط، والوادى الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومطروح»، وذلك أيام ٢١ و٢٢ و٢٣ أكتوبر فى الخارج، ويومى ٢٤ و٢٥ أكتوبر فى الداخل، وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام ٢١ و٢٢ و٢٣ نوفمبر فى الخارج، ويومى ٢٣ و٢٤ نوفمبر فى الداخل.

وبالنسبة لمحافظات المرحلة الثانية فهى ١٣ محافظة هى: «القاهرة والقليوبية والمنوفية والدقهلية والغربية وكفرالشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء»، وذلك أيام ٤ و٥ و٦ نوفمبر للخارج، ويومى ٧ و٨ نوفمبر فى الداخل، وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام ٥ و٦ و٧ ديسمبر فى الخارج، ويومى ٧ و٨ ديسمبر فى الداخل.

