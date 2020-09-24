رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 24 سبتمبر 2020 الموافق 07 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

جماعة الأزهر تعلن بدء التقديم للحاضنة التكنولوجية الثانية «رواق».. غدًا

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 09:17 م
جامعة الأزهر
جامعة الأزهر
أ.ش.أ
طباعة
أعلنت جامعة الأزهر وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن فتح باب التقدم للدورة الثانية من برنامج "الاحتضان" لحاضنة الأعمال التكنولوجية (رواق)، ومقرها كلية الهندسة بقنا لجميع شباب المبتكرين، ورواد الأعمال، وأصحاب الأفكار التكنولوجية، والتي سوف تبدأ من غد الجمعة وتستمر على مدار عشرة أيام لملء استمارات التقدم إلكترونيا.

وقال الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، اليوم الخميس، إن حاضنة (رواق) هي أول حاضنة أعمال تكنولوجية يتم إنشاؤها داخل جامعة الأزهر في مجال ريادة الأعمال، والتي افتُتِحَت بمقر كلية الهندسة بقنا؛ بهدف تخريج شركات تكنولوجية ناشئة بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ضمن استراتيجية الجامعة في نشر ثقافة ريادة الأعمال بين الطلاب والخريجين وأعضاء هيئة التدريس، مما يسهم في تحقيق رؤية الجامعة بالوصول إلى مفهوم الجامعة الريادية الشامل ضمن رؤية مصر 2030م.

من جانبه، قال الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية، إن حاضنة (رواق) من الكيانات المتميزة، التي تسهم في تحويل المخرجات البحثية والتكنولوجيات المتميزة والتي تنتجها كليات الجامعة ومعاهدها، وأيضًا مشروعات التخرج لطلاب الكليات العلمية والأفكار التكنولوجية لدى شباب الخريجين، والتي تسهم في إيجاد حلول غير تقليدية ومنخفضة التكلفة، ويمكن تصنيعها محليا لحل المشكلات التى تواجه المجتمع في عديد من المجالات.

وأضاف: أن الجامعة حريصة على التوسع في إنشاء الحاضنات التكنولوجية المتخصصة في عدد من المجالات العلمية المتميزة بالجامعة؛ بهدف ربط مخرجات البحث العلمي بالمجتمع.

فيما قال الدكتور محمد عبدالمالك، نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي، إن وجود حاضنة متميزة مثل حاضنة (رواق) بفرع جامعة الأزهر بأسيوط يؤكد اهتمام جميع قيادات مؤسسة الأزهر الشريف بإتاحة جميع الفرص والإمكانات للطلاب وأعضاء هيئة التدريس بهذه الكليات؛ من خلال خدمات التدريب والاستشارات، والدعم المالي والفني، وتصنيع النماذج الأولية من خلال أحدث المعامل الموجودة بمقر الحاضنة، وتدريبهم على كيفية إنشاء العمل الخاص بهم بعد التخرج وإنجاحه وتطويره بما يتماشى مع حاجة سوق العمل والمتغيرات الحديثة المتلاحقة.

وأوضح الدكتور بركات حسانين، عميد كلية الهندسة، أن حاضنة (رواق) تخدم جميع المبتكرين، ورواد الأعمال، وأصحاب الأفكار التكنولوجية المتميزة من محافظات قنا، والأقصر، وأسوان، في مجالات الطاقة، والمياه، والصحة، والتعليم، والسياحة؛ للاحتضان داخل الحاضنة، والإفادة من الخدمات التي تقدمها حاضنة (رواق).

وقال الدكتور محمد جلال، وكيل كلية الهندسة بقنا، مدير الحاضنة إنه تم تخريج 4 شركات تكنولوجية ناشئة من دورة الاحتضان الأولى، موضحا أنه مستهدف في هذه الدورة قبول عدد من المشروعات والأفكار التكنولوجية المتميزة، والتي قد تصل إلى 10 فرق؛ من خلال لجنة تحكيم مشكلة من الجامعة والأكاديمية تبدأ أعمالها بعد غلق باب التقدم إلكترونيا.

موضوعات متعلقة

فايلر يرحل عن الأهلي ومحمد يوسف مديراً فنياً

موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2020.. ورابط بوابة الحكومة الإلكترونية للاستعلام

«انفجار بالصدفة».. مصدر بـ«البترول» يوضح حقيقة اكتشاف بئر غاز في سوهاج

«الكفراوى» فسر رؤية السادات فى الحلم بأنه شهيد.. قصة رشوان توفيق مع الرئيس الراحل وزوجته

الصور

image description

تعيينات جديدة بكليات جامعة أسيوط

image description

استعدادات تشييع جثمان شهيد التصدي لـ«الهروب من طرة» محمد القاضي (صور)

image description

فريق طبى بجامعة أسيوط يجرى عملية معقدة لشاب لاستئصال ورم متضخم

image description

جامعة أسيوط تطبق بدل المخاطر على العاملين بالكادر الطبي

image description

حملة نظافة مكبرة على الميادين في أسيوط

الأكثر قراءة

اختراق «الإرهابية».. تسريبات خاصة تكشف صدمة «الإخوان» بعد فشل مؤامرة «المقاول الأجير»

النيابة تعلن تفاصيل تسلم 3 متهمين بقضية «الفيرمونت»

السيسي يحيل «أحمد رضوان» إلى المعاش

بالأسماء.. الرئيس يعاقب 5 قضاة

إنفوجراف

image description

«عملاء قطر في ليبيا».. رجال خانوا ما عاهدوا وطنهم عليه

image description

محطات محاكمة ناصر الخليفي رجل قطر المشبوه (إنفوجراف)

image description

دول حظرت جماعة الإخوان ومنعت أنشطتها (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مقاعد الأحزاب والمستقلين داخل مجلس الشيوخ.. «إنفوجراف»

أيام زمان

«الكفراوى» فسر رؤية السادات فى الحلم بأنه شهيد.. قصة رشوان توفيق مع الرئيس الراحل وزوجته

«أطلق الرصاص على بيتها ودخل حاملًا زجاجة ويسكي».. موقف غريب بين رشدي أباظة ومريم فخر الدين

هددها بالقتل وإطلاق الرصاص على من يساعدها.. سر الخلاف الكبير بين محمد فوزي وهدى سلطان

سر قرار سميرة سعيد اعتزال التمثيل للأبد.. ولماذا قالت «أنا فاشلة»؟

نجم الساعة

السعودية تحدد آليات استرداد رسوم العمرة للرحلات الملغاة

منوعات

دراسة: لا حاجة لاستخدام أجهزة تنقية الهواء بقاعات المدارس

قمر صغير جديد على وشك الانضمام إلى مدار الأرض

طريقة فتح جوجل على تابلت الثانوية بعد التحديث

زلزال بقوة 3.7 درجة يضرب «جامو وكشمير» الهندية

مقالات الرأي
مدحت بشاى
المواطنة والهوية
مؤمن المحمدي
مباراة التتويج
د. محمد عفيفي
خمسون عامًا على رحيل عبدالناصر
ماجد حبته
.. واختفت «لاءات» الخرطوم!
المزيد

الثقافة

مؤرخون عن عصر جمال عبدالناصر: قاد مصر في وقت صعب وواجه تحديات كبرى

إدوارد سعيد يحكي عن طفولته: «دخلت 9 مدارس وخلفيتي كانت شاذة وغريبة»

ختام ورشة ثقافة الطفل بقصور الثقافة

«أنا مسلم.. أنا مسيحي».. ديوان جديد لمينا ناصف عن دار المثقف