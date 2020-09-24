جماعة الأزهر تعلن بدء التقديم للحاضنة التكنولوجية الثانية «رواق».. غدًا

أعلنت جامعة الأزهر وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن فتح باب التقدم للدورة الثانية من برنامج "الاحتضان" لحاضنة الأعمال التكنولوجية (رواق)، ومقرها كلية الهندسة بقنا لجميع شباب المبتكرين، ورواد الأعمال، وأصحاب الأفكار التكنولوجية، والتي سوف تبدأ من غد الجمعة وتستمر على مدار عشرة أيام لملء استمارات التقدم إلكترونيا.وقال الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، اليوم الخميس، إن حاضنة (رواق) هي أول حاضنة أعمال تكنولوجية يتم إنشاؤها داخل جامعة الأزهر في مجال ريادة الأعمال، والتي افتُتِحَت بمقر كلية الهندسة بقنا؛ بهدف تخريج شركات تكنولوجية ناشئة بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ضمن استراتيجية الجامعة في نشر ثقافة ريادة الأعمال بين الطلاب والخريجين وأعضاء هيئة التدريس، مما يسهم في تحقيق رؤية الجامعة بالوصول إلى مفهوم الجامعة الريادية الشامل ضمن رؤية مصر 2030م.من جانبه، قال الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية، إن حاضنة (رواق) من الكيانات المتميزة، التي تسهم في تحويل المخرجات البحثية والتكنولوجيات المتميزة والتي تنتجها كليات الجامعة ومعاهدها، وأيضًا مشروعات التخرج لطلاب الكليات العلمية والأفكار التكنولوجية لدى شباب الخريجين، والتي تسهم في إيجاد حلول غير تقليدية ومنخفضة التكلفة، ويمكن تصنيعها محليا لحل المشكلات التى تواجه المجتمع في عديد من المجالات.وأضاف: أن الجامعة حريصة على التوسع في إنشاء الحاضنات التكنولوجية المتخصصة في عدد من المجالات العلمية المتميزة بالجامعة؛ بهدف ربط مخرجات البحث العلمي بالمجتمع.فيما قال الدكتور محمد عبدالمالك، نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي، إن وجود حاضنة متميزة مثل حاضنة (رواق) بفرع جامعة الأزهر بأسيوط يؤكد اهتمام جميع قيادات مؤسسة الأزهر الشريف بإتاحة جميع الفرص والإمكانات للطلاب وأعضاء هيئة التدريس بهذه الكليات؛ من خلال خدمات التدريب والاستشارات، والدعم المالي والفني، وتصنيع النماذج الأولية من خلال أحدث المعامل الموجودة بمقر الحاضنة، وتدريبهم على كيفية إنشاء العمل الخاص بهم بعد التخرج وإنجاحه وتطويره بما يتماشى مع حاجة سوق العمل والمتغيرات الحديثة المتلاحقة.وأوضح الدكتور بركات حسانين، عميد كلية الهندسة، أن حاضنة (رواق) تخدم جميع المبتكرين، ورواد الأعمال، وأصحاب الأفكار التكنولوجية المتميزة من محافظات قنا، والأقصر، وأسوان، في مجالات الطاقة، والمياه، والصحة، والتعليم، والسياحة؛ للاحتضان داخل الحاضنة، والإفادة من الخدمات التي تقدمها حاضنة (رواق).وقال الدكتور محمد جلال، وكيل كلية الهندسة بقنا، مدير الحاضنة إنه تم تخريج 4 شركات تكنولوجية ناشئة من دورة الاحتضان الأولى، موضحا أنه مستهدف في هذه الدورة قبول عدد من المشروعات والأفكار التكنولوجية المتميزة، والتي قد تصل إلى 10 فرق؛ من خلال لجنة تحكيم مشكلة من الجامعة والأكاديمية تبدأ أعمالها بعد غلق باب التقدم إلكترونيا.