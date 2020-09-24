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الخميس 24 سبتمبر 2020 الموافق 07 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

سفير مصر في أثينا يشارك مراسم توقيع ميثاق منتدى غاز المتوسط

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 08:40 م
السفير إسماعيل خيرت،
السفير إسماعيل خيرت،
أ.ش.أ
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شارك السفير إسماعيل خيرت، سفير مصر في أثينا، الخميس في مراسم توقيع الحكومة اليونانية، ممثّلًا عنها كوستاس كاتزيداكيز Kostas Hatzidakis، وزير الطاقة والبيئة اليوناني، على الميثاق الرسمي الخاص لتحويل منتدى غاز شرق المتوسط لمنظمة دولية مقرها القاهرة.

وأشاد وزير الطاقة اليوناني خلال الكلمة التي ألقاها بهذه المناسبة بقوة ومتانة العلاقات الثنائية بين مصر واليونان، ليس في مجال الطاقة فحسب، وإنما في شتى مجالات التعاون الثنائي المختلفة بين البلديّن.

من ناحيته، أكد السفير خيرت على استراتيجية العلاقات المصرية اليونانية وحرص القيادة السياسية في الدولتيّن على تعزيز أوجه الصداقة والتعاون بين الجانبين لخدمة المصالح المُشتركة، من أجل ازدهار ورخاء البلديّن.

أضاف: أن التعاون القائم بين مصر واليونان في مجال الطاقة والغاز الطبيعي يعد أحد الأمثلة في هذا الإطار، مشيرا إلى أن المنظمة الجديدة تعد منصة لخلق حوار مُنظم بين الدول الأعضاء حول الغاز الطبيعي وفرص التعاون بشأنه على المستويين الإقليمي والدولي.

ويشارك بجانب مصر في منظمة غاز شرق المتوسط 6 من الدول الأعضاء المؤسسين للمنتدى، وذلك بعد تفاعلهم بشكل إيجابي مع المبادرة التي أطلقتها مصر في أكتوبر 2018 لتوفير مظلة لتعاون دول المنطقة في مجال الطاقة والغاز الطبيعي، تحافظ على حقوق الدول الأعضاء في استغلالهم لمَصادرهم الطبيعية من الغاز، وتعظم الفائدة المرجوة من هذا التعاون بشكل مشترك يخدم مصالح كافة الدول المعنية.

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