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الخميس 24 سبتمبر 2020 الموافق 07 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

غدًا.. العرض الأول للفيلم التونسي «لآخر نفس»

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 08:28 م
لآخر نفس
لآخر نفس
منار إبراهيم
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يقام العرض الأول الخاص للفيلم التونسي "لآخر نفس" بحضور جميع صناعه، وعدد كبير من الفنانين والإعلاميين التونسيين، مساء غد الجمعة، في تمام السابعة مساءً بتوقيت العاصمة تونس بقاعة سينما الكوليزي.

الفيلم من إخراج محمد خليل البحري الذي شارك في كتابته أيضا مع أمين ليلي، وهو من بطولة كل من بسام حمراوي، أروى بن سماعيل، كوثر داودي، مالك بن سعد، شيراز حيدوري، وليد الزين، منتصر تبون، زهرة شتيوي، هاجر زيادي، سامح سناكري، ماهر جبالي وسيرين كريا، من إنتاج محمد ياسر جرامي وتوزيع الأسعد القوبنطيني "قوبنطيني سينما."

الفيلم سيعرض في عدد من قاعات العرض في مدينتي تونس وسوسة وبعدها في باقي دول الوطن العربي، وتدور أحداثه حول كوابيس تأرق الدكتور فارس وتجعل هاجسه الوحيد معرفة سبب زيارة والدته المتوفية قبل سنة ونصف بالمنام مما دفعه نحو إعادة فتح ملف موتها ومن هنا تنطلق أحداث الفيلم، بين الدراما والتشويق والاستقصاء، والقصة مستوحاة من قصة واقعية.

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