المغرب: 2356 إصابة بكورونا و1942 شفاء

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الخميس، تسجيل 2356 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 110099 حالة.وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بأن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل المختبرية، بلغ 2371052 منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب 2 مارس الماضي.وأضاف البيان أنه تم تسجيل 38 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 1956 حالة، كما تم تسجيل 1942 حالة شفاء إضافية لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 90186.