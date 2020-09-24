بالأسماء.. مرشحو القائمة الوطنية لانتخابات «النواب» بالجيزة

حصلت «الدستور» على أسماء مرشحي القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠ عن محافظة الجيزة والتي تضم كلا من "النائب علاء عابد، والمستشار أحمد سعد الدين، وعبدالوهاب خليل، ونافع عبدالهادي، وصلاح أبوهميلة، وسعد الجمال، وأيمن أبوالعلا، ومصطفى بكري، وكريم درويش، ومايسه عطوة، وصبورة السيد، وهند رشاد، وماهيتاب محمد، وسحر الجزار، وغادة حسن، وابتهاج الطوخي، وألفت كامل، وأمل سلامة، وفريدة الشوباشي، والنائب أيهاب منصور".وتقرر فتح الباب لتلقي طلبات الترشيح من الخميس ١٧-٩-٢٠٢ حتى يوم السبت ٢٦-٩-٢٠٢٠، لانتخاب ٢٨٤ مقعد الفردي ومثلهم للقائمة المغلقة، كما تقرر بدء الاقتراع بالخارج بالتنسيق مع وزارة الخارجية يوم الأحد ٢٧-٩-٢٠٢٠ حتى يوم السبت ١٠-١٠-٢٠٢٠، على أن يتم تسجيل بيانات المصريين بالخارج وطباعة أوراق الاقتراع يومي الاثنين والثلاثاء ١٩و٢٠-١٠-٢٠٢٠ للمرحلة الأولى، والاثنين والثلاثاء ٢ و٣-١١-٢٠٢٠ للناخبين بالمرحلة الثانية.وتجري انتخابات المرحلة الأولى في الخارج أيام ٢١ و٢٢ و٢٣ -١٠-٢٠٢٠، وتجري في الداخل من الساعة التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء أيام السبت والأحد ٢٤ و٢٥-١٠-٢٠٢٠.وتعلن نتيجة المرحلة الأولى الاحد ٢١-١١-٢٠٢٠، وتجري الإعادة للمرحلة الأولى في الخارج في حال الإعادة ايام السبت والأحد والاثنين ٢١و ٢٢و٢٣ نوفمبر ٢٠٢٠.وتجري الإعادة بالداخل أيام الاثنين والثلاثاء ٢٣و٢٤-١١-٢٠٢٠، على أن تعلن النتائج النهائية للمرحلة الأولى يوم الاثنين ٣٠-١١-٢٠٢٠ أما انتخابات المرحله الثانيه فتبدأ في الخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة ٤ و٥ و٦ نوفمبر ٢٠٢٠، وفي الداخل السبت والأحد ٧ و٨ نوفمبر ٢٠٢٠، على أن تعلن نتيجة المرحلة الثانية يوم الأحد ١٥-١١-٢٠٢٠، كما تقرر إجراء الإعادة بالخارج أيام الاحد والاثنين ٦ و٧ ديسمبر ٢٠٢٠، والإعادة في الداخل أيام ٧ و٨ من ديسمبر ٢٠٢٠ على أن تعلن النتائج النهائية الإثنين ١٤ ديسمبر ٢٠٢٠.