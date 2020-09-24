المصرية اللبنانية تطالب بتعميق صناعة الدواء في مصر

طالب الدكتور جمال الليثي، عضو الجمعية المصرية اللبنانية، بضرورة السعي نحو تعميق صناعة الدواء في مصر، والبدء في تصنيع الخامات الدوائية محليًا، بما يسهم في زيادة القدرة التنافسية لمنتجات الدواء المصرية في السوقين المحلي والخارجي.جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة بفعاليات الندوة الافتراضية التي نظمتها لجنة الصناعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال تحت عنوان "مستقبل الصناعة" ودور الدولة في دعم القطاع الإنتاجي" وذلك بمشاركة المهندس فتح الله فوزي رئيس الجمعية، وفؤاد حدرج نائب رئيس الجمعية، ومحمد أمين الحوت رئيس لجنة الصناعة بالجمعية.