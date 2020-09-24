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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

تخفيضات تصل لـ40% بمعرض «كلنا واحد».. ومواطنون: «بنستناه»

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 09:20 م
كلنا واحد
كلنا واحد
آية سالم
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تواصل مبادرة "كلنا واحد" للمستلزمات الدراسية في استقبال المواطنين بمنافذها والشوادر الخاصة به بمنطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، المقامة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي أطلقتها وزارة الداخلية لتوفير المستلزمات بأسعار مخفضة بجميع أنحاء الجمهورية، في إطار جهود أجهزة الدولة لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين.

وقال أحمد محمد، أحد المسئولين عن شادر "كلنا واحد" بمنطقة الوراق، إن المبادرة انطلقت يوم 17 من الشهر الجاري وتستمر لمدة شهر كامل، لافتا إلى أن المبادرة هدفها توفير كافة المستلزمات الدراسية بأسعار مخفضة لتخفيف الأعباء على المواطن بالتزامن مع اقتراب العام الدراسي الجديد.

وتابع: أن الشادر يحتوي على كافة احتياجات الطلاب من أدوات دراسية، حقائب، أحذية، وغيرها من الأدوات التي يحتاجها الطالب خلال العام الدراسي، مؤكدا أن كافة المعروضات داخل الشادر يوجد عليها تخفيضات تصل لـ 40% مقارنة بالأسعار الخارجية.

وأضاف: أنه مازال الإقبال حتى الوقت الحالي ضعيف خاصة أن المبادرة تم افتتاحها في منتصف الشهر، ومن المتوقع أن يتزايد الإقبال بداية من شهر أكتوبر خاصة أن الدراسة سوف تبدأ في نفس الشهر.

وعلى ناحية أخرى أشاد عدد من المواطنين بمبادرة "كلنا واحد"، وقالت مرفت علي، إحدى الوافدات على الشادر بمنطقة الوراق، إنه يحمل العديد من الأدوات التي يحتاج لها الطلاب والتي يبحث عنها أولياء الأمور قبل انطلاق العام الدراسي.

"بنستناه" هكذا بدأ أحد المواطنين حديثه عن المبادرة، مؤكدا أنه على مدار الأربعة أعوام الماضيين وهو يحرص على شراء كافة احتياجات أبنائه من منافذ "كلنا واحد" خاصة أن أسعارها مميزة وأقل من الأماكن الخارجية.

ومن جانبه أضافت مروة عبدالعزيز، أنها تأتي على مدار أيام للمنافذ خاصة أنها تجلب احتياجات أبنائها الثلاثة للعام الدراسي بالكامل وليس الفصل الواحد، لافتة إلى أن أهم ما يميز المبادرة هي أسعارها وتوافر كافة احتياجات الطلاب وأولياء الأمور في مكان واحد.

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