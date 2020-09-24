إصابات كورونا في إسبانيا تتجاوز 700 ألف

أظهرت بيانات وزارة الصحة الإسبانية أن حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا زادت بما يربوعلى 10 آلاف و650 حالة اليوم الخميس مقارنة باليوم السابق ليبلغ إجمالي الحالات 704 آلاف و209 إصابات.ووصل إجمالي الوفيات جراء الإصابة بكوفيد-19 إلى 31 ألفا و118 وفاة، بعد أن كانت 31 ألفا و34 وفاة أمس الأربعاء.وتقارب الوفيات اليومية الآن أعلى معدلاتها منذ مايو أيار، لكنها لا تزال أقل من حصيلة الوفيات القياسية التي سجلت أواخر مارس وقاربت 900 وفاة.