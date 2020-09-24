إليسا تتهم حركة أمل وحزب الله بتعطيل لبنان

تحاول الفنانة إليسا الدفاع بشكل متواصل عن قضايا الشعب اللبناني في ظل الأوضاع الحياتية المتوترة في بلادها، حيث تعمل على سرد رأيها ووضع حلول لعودة بلاد الأرز إلى حالتها العادية والمستقرة.وخرجت إليسا مؤخّرًا للحديث عن الشأن الداخلي اللبناني عبر حسابها بموقع تويتر لتقول: "‏مرة جديدة التعطيل هو السائد! إذ يفضّل تحالف حزب الله وأمل تعطيل ‎لبنان، وإضاعة الوقت وتكبُّد البلد المزيد من الخسائر البشرية المعنوية والمادية، بانتظار حصولهما على حق مكتسب وزارة المالية، على أن يُسهما مع غيرهما في إيجاد حلول سريعة للمالية العامة المهدورة والمسروقة والمفلّسة!".