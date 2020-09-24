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الخميس 24 سبتمبر 2020 الموافق 07 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«تنسيقية الأحزاب» تدفع بـ26 شابًا لخوض انتخابات 2020

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 07:54 م
الدكتور خالد بدوي
الدكتور خالد بدوي
محمد الشريف - إسلام نصير
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قال الدكتور خالد بدوي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مرشح التنسيقية لانتخابات مجلس النواب 2020، إن انتخابات مجلس النواب القادمة من أهم الأحداث السياسية هذا العام.

وأضاف بدوي، لـ«الدستور»، أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين دفعت بنحو 26 شابًا وشابّة على القائمة الوطنية من أجل مصر لخوض هذا المعترك الانتخابي، مؤكدًا أهمية خوض الشباب لهذه المعركة الانتخابية ومشاركتهم في الممارسة السياسية بمفهومها الشامل داخل المجلس الموقر وتحت قبة البرلمان.

وتابع: أن هناك العديد من المشروعات التي سيعمل عليها أعضاء التنسيقية داخل المجلس التي ستلبي احتياجات القطاع الأكبر من المواطنين.

ويرى بدوي أن ما حققته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين هو نجاح منقطع النظير في سابقة لم تحدث في تاريخ مصر السياسي الحديث؛ ولم يتمكن كيان شبابي من الدفع بشباب تختلف إيديولوجياتهم وثقافاتهم في كيان واحد وعلى قائمة واحدة.

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