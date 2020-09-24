محافظ شمال سيناء يؤكد اهتمام الرئيس السيسي بتطوير الخدمات

أكد محافظ شمال سيناء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، اليوم الخميس، اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنمية سيناء، وخاصةً شمال سيناء، إلى جانب التوجيه بتطوير الخدمات لأهالي المحافظة، مشيرًا إلى لقائه مع الرئيس بحضور رئيس مجلس الوزراء ووزراء الكهرباء والزراعة والموارد المائية والري ورئيس الهيئة الهندسية، بخصوص بحث مجالات التنمية على أرض المحافظة.وأعلن شوشة - في حواره الأسبوعي مع إذاعة شمال سيناء اليوم- أنه تم استعراض موقف الأراضي والمناطق الجديدة التي ستضاف إلى التنمية والمشروعات القومية في نطاق المحافظة، ومنها توفير المياه اللازمة لري وزراعة 275 ألف فدان على مياه ترعة السلام والمستهدف منها زراعة مساحة 400 ألف فدان، إلى جانب توفير مياه الري للزراعة من محطة معالجة بحر البقر التي تضيف مساحة 600 ألف فدان إلى زمام الأراضي الزراعية بالمحافظة، وسيتم البدء فورًا في تنفيذ المرحلة الأولى لاستصلاح وزراعة مساحة 240 ألف فدان يجري إنشاء البنية الأساسية لها.وأصدر المحافظ تعليماته بتقديم كافة الوزارات والجهات المعنية الدعم لمرافق الخدمات وتوفير سبل المعيشة الميسرة للمواطنين.وأشار المحافظ إلى عقده أيضًا لقاءً مع رئيس الوزراء عبر الفيديو كونفرانس لبحث ومناقشة مشروعات التنمية ومرافق الخدمات على أرض المحافظة.ولفت المحافظ إلى زيارة وزيرة التعاون الدولي مؤخرًا لمنطقة وسط سيناء لزيارة التجمعات التنموية المتكاملة ومحطات ومشروعات المياه الجارية في وسط سيناء، حيث تم الانتهاء من إقامة 11 تجمعًا تنمويًا متكاملًا وتوطينها وتحويلها إلى تجمعات زراعية صناعية منتجة في المنطقة بالاعتماد على آبار المياه الجوفية كمصدر آخر للزراعة إلى جانب مياه ترعة السلام.وأوضح المحافظ أن كل مواطن سيحصل على بيت بدوي متسع لأنشطته المختلفة ومساحة 5 أفدنة من الأراضي الزراعية لزراعتها بمختلف أنواع المحاصيل، ويتوافر في كل تجمع مرافق الخدمات اللازمة من ديوان ومسجد ومدرسة تعليم أساسي، وساحة رياضية، ووحدة صحية وأخرى اجتماعية، مرافق خدمية متنوعة، وأنشطة ومشروعات إنتاجية.وتطرق المحافظ في حواره إلى المشروعات المقرر افتتاحها بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر، موضحًا أنها تركز على المرافق الخدمية من محطات مياه وشبكات مياه وصرف صحي ومدارس، إلى جانب مشروع تطوير مدينة العريش الذي يشمل تطوير ورفع كفاءة 5 ميادين: (الشهداء، وبنك القاهرة، وجامع النصر، والسادات، وميناء العريش)، إلى جانب رفع كفاءة المحاور والشوارع الرئيسية الموصلة اليها لفتح شرايين جديدة داخل مدينة العريش.وأكد أنه تم تطوير الشوارع الرئيسية بوسط مدينة العريش للتيسير على المواطنين، وتتضمن المرحلة الثانية من التطوير رفع كفاءة شارع الفاتح ومنطقة الشاطئ وكورنيش العريش البحري، معلنًا أنه تم الانتهاء من مشروع شبكة مياه العريش وجار الانتهاء من التوصيلات لمنازل المواطنين. كما تمت إنارة طريق العريش الدولي من مدخل العريش حتى قرية سلمانة وجار استكماله حتى بئر العبد، وسيتم تطويره ورفع كفاءته تيسيرًا على المواطنين.كما تناول موضوع التصالح في مخالفات البناء، حيث ناشد المواطنين مجددًا بسرعة التقدم بطلبات التصالح والسير في إجراءاته والاستفادة من التيسيرات المقدمة والتخفيضات التي أقرتها الدولة، مشيرًا إلى وصول التخفيضات إلى نسبة 50% من القيمة المحددة بحد أدنى 50 جنيهًا للمتر، وأنه حدد سعر المتر في المساحات التي لا تزيد علي 100 متر مربع بقيمة 50 جنيهًا، وكذلك في القرى والتجمعات على مستوى المحافظة.وأكد المحافظ على عودة جميع العاملين في المصالح الحكومية ومديريات الخدمات على مستوى المحافظة من الحاصلين على إجازات استثنائية بسبب جائحة كورونا وانتظامهم في أعمالهم، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد القادم، خاصةً مع صدور قرار وزيرة التضامن الاجتماعي بعودة فتح دور الحضانة لاستيعاب الأطفال الصغار.واختتم المحافظ حواره بتهنئة الرئيس والقوات المسلحة والقيادات والمواطنين بقرب حلول ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، مشيرًا إلى أن كل ما تحقق بفضل تضحيات الشهداء والمصابين الذين قدموا أرواحهم ودماءهم وعرقهم من أجل الوطن وتحرير سيناء، وموجهًا التحية لهم.