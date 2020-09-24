رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 24 سبتمبر 2020 الموافق 07 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مقاطعة كندية تخصص مليار دولار لتحسين جهود اختبار كورونا

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 07:25 م
دوج فورد،
دوج فورد،
أ ش أ
طباعة
أعلنت حكومة مقاطعة أونتاريو الكندية، اليوم الخميس، عن عزمها إنفاق مليار دولار في الأشهر المقبلة لتحسين جهود الاختبارات الطبية المتعلقة بمرض "كوفيد-19"، مما يفتح الباب أمام الاختبارات المحتملة في مكاتب الأطباء وأثناء زيارات الرعاية المنزلية.

وقال رئيس الوزراء في المقاطعة، دوج فورد، إن الإعلان سيزيد من قدرة الاختبار في جميع أنحاء المقاطعة، لكنه أكد أن وزارة الصحة الكندية يجب أن توافق على مجموعات اختبارات فيروس كورونا السريعة أولًا.

وأضاف فورد، في مؤتمر صحفي: "نحن نستثمر أكثر من مليار دولار في الاختبارات الموسعة وتتبع جهات الاتصال.. هذا مليار دولار لدعم الاختبار وهذا الاستثمار سيحدث فرقا كبيرا.. ولكن، حتى نحصل على موافقة وزارة الصحة الكندية لإجراء اختبارات سريعة جديدة يخبرنا خبراء الصحة بأننا بحاجة إلى أن نكون أكثر استراتيجية في الاختبار".

بدورها، قالت وزيرة الصحة بالمقاطعة، كريستين إليوت، إن التمويل الجديد سيسمح في نهاية المطاف للنظام الصحي بإجراء اختبارات كوفيد-19 في مكاتب الأطباء وأثناء زيارات الرعاية المنزلية "في ظروف معينة".

وتسجل المقاطعة الرئيسية في كندا زيادة كبيرة في حالات كورونا، وهو ما دفع المسئولين لاتخاذ خطوات لدعم عمليات الاختبار وتتبع حالات الإصابة.

موضوعات متعلقة

فايلر يرحل عن الأهلي ومحمد يوسف مديراً فنياً

موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2020.. ورابط بوابة الحكومة الإلكترونية للاستعلام

سقوط قتيلين بطعنة مطواة وإلقاء جثة الثاني بالشارع في عين شمس (صور)

رئيس الوزراء: «رقم قومى» لكل عقار ووحدة سكنية قبل نهاية 2021

الصور

image description

تعيينات جديدة بكليات جامعة أسيوط

image description

استعدادات تشييع جثمان شهيد التصدي لـ«الهروب من طرة» محمد القاضي (صور)

image description

فريق طبى بجامعة أسيوط يجرى عملية معقدة لشاب لاستئصال ورم متضخم

image description

جامعة أسيوط تطبق بدل المخاطر على العاملين بالكادر الطبي

image description

حملة نظافة مكبرة على الميادين في أسيوط

الأكثر قراءة

الأهلي ينفي رحيل فايلر: لم نصدر أي بيانات

صورة المتهمين الثلاثة فى «قضية فيرمونت» بعد تسلمهم من الإنتربول

بالأسماء.. الرئيس يعاقب 5 قضاة

السيسي يحيل «أحمد رضوان» إلى المعاش

إنفوجراف

image description

«عملاء قطر في ليبيا».. رجال خانوا ما عاهدوا وطنهم عليه

image description

محطات محاكمة ناصر الخليفي رجل قطر المشبوه (إنفوجراف)

image description

دول حظرت جماعة الإخوان ومنعت أنشطتها (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مقاعد الأحزاب والمستقلين داخل مجلس الشيوخ.. «إنفوجراف»

أيام زمان

«الكفراوى» فسر رؤية السادات فى الحلم بأنه شهيد.. قصة رشوان توفيق مع الرئيس الراحل وزوجته

«أطلق الرصاص على بيتها ودخل حاملًا زجاجة ويسكي».. موقف غريب بين رشدي أباظة ومريم فخر الدين

هددها بالقتل وإطلاق الرصاص على من يساعدها.. سر الخلاف الكبير بين محمد فوزي وهدى سلطان

سر قرار سميرة سعيد اعتزال التمثيل للأبد.. ولماذا قالت «أنا فاشلة»؟

نجم الساعة

السعودية تحدد آليات استرداد رسوم العمرة للرحلات الملغاة

منوعات

دراسة: لا حاجة لاستخدام أجهزة تنقية الهواء بقاعات المدارس

قمر صغير جديد على وشك الانضمام إلى مدار الأرض

طريقة فتح جوجل على تابلت الثانوية بعد التحديث

زلزال بقوة 3.7 درجة يضرب «جامو وكشمير» الهندية

مقالات الرأي
أحمد بهاء الدين شعبان
فلسطين.. ضوء فى عمق الظلمة
جلال حمام
فى كل وقت وأى مكان.. مصر خط أحمر
صفوت البياضي
الطريق طويل لا بد من تجربته
خالد عكاشة
الغيوم المسمومة فى سماء المشهد السورى
المزيد

الثقافة

إدوارد سعيد يحكي عن طفولته: «دخلت 9 مدارس وخلفيتي كانت شاذة وغريبة»

ختام ورشة ثقافة الطفل بقصور الثقافة

«أنا مسلم.. أنا مسيحي».. ديوان جديد لمينا ناصف عن دار المثقف

«قراءة تحليلية في المشهد السياسي» بالأعلى للثقافة (صور)