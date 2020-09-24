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الخميس 24 سبتمبر 2020 الموافق 07 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس اليمن يدعو لاستنفار دولي لإنهاء «انقلاب الحوثي»

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 07:23 م
عبدربه منصور هادي
عبدربه منصور هادي
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دعا الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، المجتمع الدولي إلى الاستنفار لمساندة جهود الحكومة اليمنية في مواجهة التحديات الاقتصادية، ودعم سياسات وخطط دعم العملة الوطنية لتحقيق الاستقرار المعيشي، والالتفات إلى معاناة الشعب اليمني الذي يواجه المآسي والظروف المعيشية القاسية، نتيجة الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

وشدد الرئيس هادي، في كلمته التي ألقاها بالدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، ونقلتها وكالة الأنباء اليمنية، على ضرورة عدم سماح المجتمع الدولي بتحويل الحوثيين الملف الإنساني إلى ملف لابتزاز الحكومة والمجتمع الدولي من خلال الإصرار على نهب الأموال الخاصة بدفع الرواتب وتعطيل جهود الأمم المتحدة.

كما دعا المجتمع الدولي إلى العمل الجاد والعاجل من أجل إنهاء الكارثة المحتملة التي يمكن أن يتسبب بها خزان النفط "صافر"، الذي ترفض ميليشيا الحوثي السماح للفرق الأممية المختصة بصيانته وإصلاحه.

وقال الرئيس: "لقد قطعنا بدعم غير محدود من الأشقاء في السعودية شوطا في تنفيذ اتفاق الرياض الذي يهدف لتحقيق الاستقرار وتجاوز الأحداث المؤسفة التي شهدتها العاصمة المؤقتة عدن في أغسطس الماضي، وحرصنا منذ الوهلة الأولى على تقديم كافة التسهيلات أمام جهود تنفيذ الاتفاق، انطلاقا من قناعاتنا بضرورة توحيد جهود الجميع للمضي قدما في تحقيق البناء والتنمية".

وتابع الرئيس اليمني: "مددنا يدنا للسلام، وبذلنا كل ما بوسعنا لدعم وتسهيل جهود الأمم المتحدة ومبعوثها إلى بلادنا مارتن جريڤيث والمبعوثين من قبله، من أجل إنقاذ البلاد والتوصل إلى سلام دائم وشامل، يوقف نزيف الدم اليمني والمأساة اليمنية لأن شعبنا باختصار لن يقبل التجربة الإيرانية على أرضه مهما كانت الظروف والتحديات"، متطرقا إلى ما قدمته الشرعية من تنازلات من أجل السلام على مدار الأعوام الخمس الماضية، والتزام الشرعية ومعها الأشقاء في التحالف الداعم للشرعية بقيادة السعودية قبل أشهر بوقف إطلاق النار من جانب واحد، لإتاحة الفرصة أمام الجهود التي يبذلها جريفيث للتوصل إلى وقف دائم وشامل لإطلاق النار واستئناف العملية السياسية.

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