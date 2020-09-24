رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 24 سبتمبر 2020 الموافق 07 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بريطانيا تتعهد بتقديم المزيد من المساعدات للشركات المتضررة من كورونا

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 07:24 م
ريشي سوناك
ريشي سوناك
وكالات
طباعة
أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الخميس تقديم المزيد من الدعم للعمال والشركات المتضررة من التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا المستجد، في ظل تزايد الانتقادات لتعامل الحكومة مع الجائحة.

وقال وزير الخزانة البريطاني، ريشي سوناك، إن الحكومة ستدعم "الوظائف القابلة للبقاء" في الشركات الصغيرة والمتوسطة لمدة ستة أشهر اعتبارا من نوفمبر المقبل عبر دفع ثلثي أجر العامل.

وأضاف سوناك أن الكثير من الناس عادوا إلى أعمالهم بعد استفادة حوالي ثلاثة ملايين شخص من برنامج الحكومة لدعم أجور العمال والذي ساعد كثيرين في تعويض أجورهم المفقودة خلال فترة الإغلاق في بريطانيا أواخر مارس الماضي.

وقال الوزير أمام البرلمان البريطاني إن "عودة أعداد المصابين بالفيروس إلى الارتفاع، والإجراءات المطلوب اتخاذها لمواجهة هذا الأمر تمثل تهديدا للتعافي الاقتصادي ومهمتنا الآن هي الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطتنا الاقتصادية وتغذية التعافي من خلال حماية الوظائف خلال شهور الشتاء الصعبة ".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالأسماء.. وصول 3 من «متهمي فيرمونت» بعد تسليمهم من الإنتربول

1 أكتوبر.. موعد بدء صرف معاشات أكتوبر 2020 والعلاوات الخاصة

رئيس الوزراء: «رقم قومى» لكل عقار ووحدة سكنية قبل نهاية 2021

موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2020.. ورابط بوابة الحكومة الإلكترونية للاستعلام

الصور

image description

تعيينات جديدة بكليات جامعة أسيوط

image description

استعدادات تشييع جثمان شهيد التصدي لـ«الهروب من طرة» محمد القاضي (صور)

image description

فريق طبى بجامعة أسيوط يجرى عملية معقدة لشاب لاستئصال ورم متضخم

image description

جامعة أسيوط تطبق بدل المخاطر على العاملين بالكادر الطبي

image description

حملة نظافة مكبرة على الميادين في أسيوط

الأكثر قراءة

الأهلي ينفي رحيل فايلر: لم نصدر أي بيانات

صورة المتهمين الثلاثة فى «قضية فيرمونت» بعد تسلمهم من الإنتربول

بالأسماء.. الرئيس يعاقب 5 قضاة

السيسي يحيل «أحمد رضوان» إلى المعاش

إنفوجراف

image description

«عملاء قطر في ليبيا».. رجال خانوا ما عاهدوا وطنهم عليه

image description

محطات محاكمة ناصر الخليفي رجل قطر المشبوه (إنفوجراف)

image description

دول حظرت جماعة الإخوان ومنعت أنشطتها (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مقاعد الأحزاب والمستقلين داخل مجلس الشيوخ.. «إنفوجراف»

أيام زمان

«الكفراوى» فسر رؤية السادات فى الحلم بأنه شهيد.. قصة رشوان توفيق مع الرئيس الراحل وزوجته

«أطلق الرصاص على بيتها ودخل حاملًا زجاجة ويسكي».. موقف غريب بين رشدي أباظة ومريم فخر الدين

هددها بالقتل وإطلاق الرصاص على من يساعدها.. سر الخلاف الكبير بين محمد فوزي وهدى سلطان

سر قرار سميرة سعيد اعتزال التمثيل للأبد.. ولماذا قالت «أنا فاشلة»؟

نجم الساعة

السعودية تحدد آليات استرداد رسوم العمرة للرحلات الملغاة

منوعات

دراسة: لا حاجة لاستخدام أجهزة تنقية الهواء بقاعات المدارس

قمر صغير جديد على وشك الانضمام إلى مدار الأرض

طريقة فتح جوجل على تابلت الثانوية بعد التحديث

زلزال بقوة 3.7 درجة يضرب «جامو وكشمير» الهندية

مقالات الرأي
أحمد بهاء الدين شعبان
فلسطين.. ضوء فى عمق الظلمة
جلال حمام
فى كل وقت وأى مكان.. مصر خط أحمر
صفوت البياضي
الطريق طويل لا بد من تجربته
خالد عكاشة
الغيوم المسمومة فى سماء المشهد السورى
المزيد

الثقافة

إدوارد سعيد يحكي عن طفولته: «دخلت 9 مدارس وخلفيتي كانت شاذة وغريبة»

ختام ورشة ثقافة الطفل بقصور الثقافة

«أنا مسلم.. أنا مسيحي».. ديوان جديد لمينا ناصف عن دار المثقف

«قراءة تحليلية في المشهد السياسي» بالأعلى للثقافة (صور)