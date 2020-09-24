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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«شركات السياحة» تستعجل استيفاء أوراق استرداد مستحقات العُمرة

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 10:49 م
رحلات العُمرة
رحلات العُمرة
رامى حسين
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طالبت غرفة شركات السياحة جموع الشركات التى حال فيروس كورونا وتداعياته دون تنظيم رحلات العُمرة خلال الموسم الماضي بإرسال بيانات دقيقة ومحدثة عن الوضع الحالي للمستحقات التي لم تسترد حتى تاريخه لدى الجانب السعودي عن موسم 1441هـ، مع تحديد تاريخ تقديم الطلب على مركز خدمة أنظمة العمرة (مخاع) وتحديد الآلية التي تم تنفيذها لاسترداد الأموال بحد أقصي الأحد المقبل؛ حرصًا على سرعة استعادة المستحقات بالمملكة لتسهيل رد مبالغ المواطنين المعلّقة.

وقال علاء الغَمري، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة السابق، إن هناك عددا من الشركات بدأت في استرداد مستحقات المعتمرين للموسم الماضي، موضحًا أن الغرفة طوال الفترة الماضية ظلت تناشد الجهات السعودية لاسترداد أموال المعتمرين، لكن ظروف كورونا والإجراءات الاحترازية التي اتّخذتها المملكة أحالت دون ذلك، وبعد هدوء الأوضاع نسبيًا أعلنت الرياض عن آليات استرداد أموال المعتمرين العالقة.

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