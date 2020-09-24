كندا تحذر من خطورة «خريف كورونا»

حذر رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، الكنديين من أن البلاد في مفترق جهود للتصدي لجائحة كوفيد-19، مشددا على أن الوضع في فصل الخريف الحالي سيكون أسوأ مما كان عليه مع بداية الجائحة.جاء ذلك في كلمة له وجهها بعد خطاب العرش الذي ألقته حاكمة كندا العامة جولي باييت أمس الأربعاء، والذي هو بمثابة البيان الوزاري للحكومة.وأشار زعيم الحزب الليبرالي الحاكم في البلاد إلى ارتفاع عدد حالات كوفيد-19 في عدد من المقاطعات، وحذر من أن الوضع سيكون خلال فصل الخريف أسوأ ممّا كان عليه في بداية الجائحةـ داعيا المواطنين إلى مضاعفة الجهود لمواجهة ارتفاع عدد حالات كوفيد-19 والعمل على خفضها.وفي حين كان عدد الحالات اليومي محدودا في بداية الجائحة بفضل إجراءات الإغلاق المتخذة، تسجل المقاطعات حاليا نحو ألف حالة يوميا في كافة أنحاء البلاد، لافتا مشيرا إلى أن أربع مقاطعات، هي كيبيك وأونتاريو وبريتيش كولومبيا وألبرتا، أصبحت بكل تأكيد في الموجة الثانية من فيروس كورونا.