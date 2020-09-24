206 مرشحين محتملين لانتخابات النواب بالإسكندرية

شهدت محكمة الإسكندرية الابتدائية بمجمع المحاكم، تقدم 17 مرشحا محتملا جدد بأوراق ترشحهم إلى لجنة تلقي الطلبات، في اليوم الثامن، لانتخابات مجلس النواب 2020 حتى الآن.وكان قد أعلن المستشار محمد المشد، رئيس محكمة الإسكندرية الابتدائية، أمس، أن المحكمة استقبلت حتى تاريخه 188 طلبا من المرشحين المحتملين لمجلس الشعب في الأيام الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع، وسط اتباع كل الإجراءات الاحترازية الوقائية اللازمة بفيروس كورونا، حيث يتم فحص الطلبات المقدمة.كانت محكمة الإسكندرية الابتدائية قد شهدت زحاما في أول أيام فتح باب استقبال طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب 2020، حيث توافد عدد كبير من المرشحين الراغبين في التقدم بطلبات الترشح لخوض معركة الانتخابات.ومن جانبه قال المستشار محمد المشد، رئيس محكمة شرق الإسكندرية، إنه تم تخصيص قاعتين لاستقبال المرشحين المتقدمين بأوراقهم لمجلس النواب بالإضافة إلى تخصيص بوابة خارجية من جهة الكورنيش مخصصة لدخول المرشحين تسهيلا عليهم لمنع التزاحم، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية بدءا من دخول المرشح من المحكمة وحتى وصوله القاعة التي سيتم استقبال فيها أوراق ترشحه، وهي الالتزام بارتداء الكمامة وقياس درجات الحرارة والالتزام بالتباعد الاجتماعي وضع علامات إرشادية من بداية دخول المبنى وقاعات انتظار.