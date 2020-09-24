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الخميس 24 سبتمبر 2020 الموافق 07 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

البنك الزراعي: التصديق على قانون 194 تتويجًا لإنجازات «المركزي»

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 07:39 م
علاء فاروق
علاء فاروق
عبدالناصرمحمد
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اعتبر علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون رقم 194 لسنة 2020 الخاص بقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي علامة فارقة في تاريخ الجهاز المصرفي وتتويجًا لإنجازات البنك المركزي المصري بقيادة المحافظ طارق عامر، ورؤيته الشاملة لتطوير وتحديث القطاع المصرفي ورفع مستوى أدائه وفق أفضل الممارسات الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة في مختلف دول العالم، والمحافظة على الاستقرار النقدي والمصرفي، وتحقيق الشمول المالي اعتمادًا على التكنولوجيا المالية والصيرفة الإلكترونية، بما يسهم بشكل أكبر في رفع معدلات النمو الاقتصادي.

أضاف فاروق أن القانون يتضمن موضوعات غاية فى الأهمية لدعم عمل البنك الزراعي خاصة في مجال الشمول المالى، ولدينا ثقة فى أن القانون الجديد سيعزّز من قُدرتنا على دمج أصحاب الأنشطة الصغيرة ومتناهية الصغر وغيرهم من الفئات التي تعمل خارج الاقتصاد الرسمي في منظومة الخدمات المصرفية للبنك والجهاز المصرفي بوجه عام، وهو ما يعزز توجه الدولة لتنمية هذا القطاع المهم من قطاعات الاقتصاد الوطنى.

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