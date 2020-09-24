«صحة دمياط» تكشف حقيقة زيادة إصابات كورونا

قال الدكتور السيد عبدالجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، إنه لا صحة لما يتردد عن ازدياد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.وأضاف «عبدالجواد» أنَّ دمياط تحولت إلى بؤرة للإصابة بالفيروس، مؤكدًا أن محافظة دمياط تقع في الثلث الأخير من محافظات الجمهورية من حيث أعداد الاصابات وأيضا أعداد الوفيات.وطالب عبدالجواد الأهالي بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، وارتداء الكمامات والبعد عن التجمعات للحد من الإصابات.