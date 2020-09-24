أوكا: كليب «1991» حالة خاصة.. وطرحها قريبًا

أكد المطرب محمد صلاح الشهير بأوكا، أن أغنيته الجديدة "1991"، سيتم طرحها خلال ساعات قليلة، على قناته بموقع "يوتيوب"، بعدما انتهت أعمال المونتاج.وأشار أوكا لـ"الدستور"، إلى أن الكليب بمثابة حالة خاصة للغاية، لما فيه من شكل مختلف وجديد يلائم فكرة الكليب.وتابع: "فكرة الكليب في الأساس كانت أن أقدم الأغنية فقط دون تحويلها لفيديو كليب، لكن مع الوقت شعرت أن هناك أمورا عديدة تسويقية قد تجعل الأغنية أكثر وصولا للجمهور، فقمت بالتفكير في تحويل كلماتها إلى فيديو كليب عبر شخصيات مختلفة ومتداولة بين الجمهور في تلك الحقبة الزمنية".واختتم: "بالفعل قمت برفقة مخرج الكليب يحيى علاء ومصمم الملابس كالوشة باختيار الشخصيات التي ستتواجد في الكليب، بعد أن كنا سنقتصر على البوستر الدعائي فقط".