مصرع شاب فى «خناقة جيرة» بالبحيرة

لقي شاب في العقد الثاني من العمر مصرعه منذ قليل في مشاجرة بين عائلتين بقرية النشو التابعة لدائرة مركز شرطة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، وذلك بسبب خلافات الجيرة، وتم التحفظ على الجثة بمستشفى إيتاي البارود العام تحت تصرف النيابة العامة.تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارًا من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود يفيد بوصول شاب لمستشفى إيتاي البارود جثة هامدة إثر اعتداء من آخرين.وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة وبالفحص تبين مصرع «أشرف محمد» (25 سنة) إثر إصابته في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة وتم نقله لمشرحة مستشفى إيتاي البارود العام.وتم تحرير محضر بالواقعة وجارٍ العرض على النيابة العامة.