رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 24 سبتمبر 2020 الموافق 07 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

أبناء الشهيد وليد شعبان.. على خُطى أبيهم في حفظ القرآن (صور)

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 08:35 م
الشهيد وليد شعبان
الشهيد وليد شعبان
حسن الهتهوتي
طباعة

على خطى أبيهم الشهيد، سار أحمد ومريم ومحمد، ليُكملوا دربًا سلكها أمين الشرطة وليد شعبان، في حفظ القرآن الكريم كاملًا، قبل أن يرحل عن الدنيا على أعتاب مسجد محطة مترو المطرية بعد صلاة العشاء، لتغتاله رصاصات الغدر من مسيرة كانت تمر قريبة من مكان خدمته في العام 2014.
أبناء الشهيد وليد
مات نقيًا كما عاش
شهيد قسم ثانِ مترو الأنفاق، غادر الدنيا قبل 6 سنوات، تاركًا من خلفه 3 أطفال، كان أكبرهم أحمد في عامه الحادي عشر: «كان لسة مصلي العشاء وطالع من المسجد.. قتلوه.. كان من أطيب الناس اللي عرفتهم في حياتي» ـ يقولها أحد زملاؤه عن يوم استشهاد الأمين الذي استشهد نقيًا بوضوء صلاته، مثلما عاش سنوات عمره يحفظ كتاب الله.
تكريم الشهيد حافظ
تكريم الشهيد حافظ القرآن
بطولة حتى الموت
نال الأب الحافظ للقرآن الشهادة في سبيل وطنه وهو يؤمن المواطنين في طريقهم بمترو الأنفاق، ليؤدي رسالته التي حملها دون ملل أو خوف، أظهر خلالها بطولة وفدائية لم يهب فيها الموت من أجل حماية الآخرين.
أحمد الأول على الجمهورية
أحمد الأول على الجمهورية
أحمد.. الأول على الجمهورية
كان أحمد، البالغ 17 عامًا الآن، بذرة الخير التي غرسها الشهيد، لتُثمر بعد رحيله، ليُتم أكبر أبناء «وليد» حفظ القرآن بعد عام واحد فقط من استشهاد الأب، لتتكرر الصورة ذاتها بينهما، ويُكرم الابن لحفظه كتاب الله، مثلما كان تكريم الأب قبل سنوات.
مريم
مريم
مريم.. الفرحة الثانية
مريم هي الأخرى اتبعت الخطى ذاتها، فكانت صاحبة الأربعة عشر عامًا، الفرحة الثانية في أسرتهم بعد أن أتمت حفظ القرآن كاملًا.
محمد
محمد
محمد.. آخر العنقود
أما الطفل الثالث وأصغرهم محمد، فرغم أنه لم يتجاوز عمره الإحدى عشر عامًا، إلا أنه حفظ 15 جزءًا من كتاب الله، في طريقه نحو إتمامه حفظًا ليُكمل أبناء الشهيد جميعهم حفظه مثلما كان أبيهم.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السيسي يحيل «أحمد رضوان» إلى المعاش

فايلر يرحل عن الأهلي ومحمد يوسف مديراً فنياً

موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2020.. ورابط بوابة الحكومة الإلكترونية للاستعلام

النيابة تعلن تفاصيل تسلم 3 متهمين بقضية «الفيرمونت»

الصور

image description

تعيينات جديدة بكليات جامعة أسيوط

image description

استعدادات تشييع جثمان شهيد التصدي لـ«الهروب من طرة» محمد القاضي (صور)

image description

فريق طبى بجامعة أسيوط يجرى عملية معقدة لشاب لاستئصال ورم متضخم

image description

جامعة أسيوط تطبق بدل المخاطر على العاملين بالكادر الطبي

image description

حملة نظافة مكبرة على الميادين في أسيوط

الأكثر قراءة

اختراق «الإرهابية».. تسريبات خاصة تكشف صدمة «الإخوان» بعد فشل مؤامرة «المقاول الأجير»

النيابة تعلن تفاصيل تسلم 3 متهمين بقضية «الفيرمونت»

السيسي يحيل «أحمد رضوان» إلى المعاش

بالأسماء.. الرئيس يعاقب 5 قضاة

إنفوجراف

image description

«عملاء قطر في ليبيا».. رجال خانوا ما عاهدوا وطنهم عليه

image description

محطات محاكمة ناصر الخليفي رجل قطر المشبوه (إنفوجراف)

image description

دول حظرت جماعة الإخوان ومنعت أنشطتها (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مقاعد الأحزاب والمستقلين داخل مجلس الشيوخ.. «إنفوجراف»

أيام زمان

«الكفراوى» فسر رؤية السادات فى الحلم بأنه شهيد.. قصة رشوان توفيق مع الرئيس الراحل وزوجته

«أطلق الرصاص على بيتها ودخل حاملًا زجاجة ويسكي».. موقف غريب بين رشدي أباظة ومريم فخر الدين

هددها بالقتل وإطلاق الرصاص على من يساعدها.. سر الخلاف الكبير بين محمد فوزي وهدى سلطان

سر قرار سميرة سعيد اعتزال التمثيل للأبد.. ولماذا قالت «أنا فاشلة»؟

نجم الساعة

السعودية تحدد آليات استرداد رسوم العمرة للرحلات الملغاة

منوعات

دراسة: لا حاجة لاستخدام أجهزة تنقية الهواء بقاعات المدارس

قمر صغير جديد على وشك الانضمام إلى مدار الأرض

طريقة فتح جوجل على تابلت الثانوية بعد التحديث

زلزال بقوة 3.7 درجة يضرب «جامو وكشمير» الهندية

مقالات الرأي
مدحت بشاى
المواطنة والهوية
مؤمن المحمدي
مباراة التتويج
د. محمد عفيفي
خمسون عامًا على رحيل عبدالناصر
ماجد حبته
.. واختفت «لاءات» الخرطوم!
المزيد

الثقافة

مؤرخون عن عصر جمال عبدالناصر: قاد مصر في وقت صعب وواجه تحديات كبرى

إدوارد سعيد يحكي عن طفولته: «دخلت 9 مدارس وخلفيتي كانت شاذة وغريبة»

ختام ورشة ثقافة الطفل بقصور الثقافة

«أنا مسلم.. أنا مسيحي».. ديوان جديد لمينا ناصف عن دار المثقف