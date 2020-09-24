جامعة الإسكندرية توافق على دمج كليات التربية بمشروع القضاء على الأمية

وافق مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الإسكندرية، على الخطة التنفيذية المقترحة من كلية التربية لدمج كليات التربية الخمس فى مشروع مصر القومى للقضاء على الأمية وكذلك عقد 4 ورش تدريبية "أونلاين" فى مجال محو الأمية لدمج طلاب كليات التربية الخمس فى مشروع مصر القومى للقضاء على الأمية خلال شهر أغسطس، وعقد ورش عمل تدريبية TOT أونلاين فى مجال محو الأمية لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لكليات التربية الخمس وذلك يوم 2782020.جاء ذلك خلال انعقاد مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة صباح اليوم الخميس، بقاعة الاجتماعات الكبرى بإدارة الجامعة.وأعرب الدكتور هشام جابر المكلف بتسيير أعمال جامعة الإسكندرية ونائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب عن خالص شكره وتقديره للدكتور علاء الدين رمضان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لما قدمه خلال فترة عمله كنائب لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة من تطور ملحوظ للقطاع فى كافة المجالات الخدمية والبيئية والمجتمعية وأشاد بالبصمة الواضحة والملموسة فى خدمة المجتمع.وبدوره؛ قدم الدكتور علاء رمضان الشكر للوكلاء على المجهود المبذول خلال العام الدراسى المنقضى ورحب بتعيين وكلاء لكليات (التربية للطفولة المبكرة، والعلوم، وطب الأسنان، والتربية الرياضية، والطب البيطرى، والمعهد العالى للصحة العامة).وأحيط المجلس علمًا بقرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، كما أحيط المجلس بما تم مناقشته فى لقاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، ومع مديرى مراكز ضمان الجودة بالجامعات المصرية بعنــوان: " اعتماد مؤسسات التعليم العالى فى العصر الرقمى.واستعرض المجلس نموذج خطة الأنشطة لمتحف وقاية النبات بكلية زراعة سابا باشا للعام الجامعى 20202012 وكذلك تقرير عن الدورة التدريبية الخاصة بفريق عمل المتاحف بجامعة الإسكندرية والتى تهدف للتعريف بمفهوم المتاحف وكيفية إدارتها بمقتنياتها وتنظيم أنشطتها المختلفة بناء على خطة لجنة تطوير متاحف الجامعة.كما استعرض المجلس التقرير المقدم من الدكتورة إيمان عياد وكيل كلية الزراعة سابا باشا عن مخاطر خدمة المجتمع فى عام وقدم المجلس شهادة تقدير لها عن دورها الكبير فى هذا الملف، كما استعرض المجلس تقرير الجامعة لحساب البصمة الكربونية داخل كلياتها المختلفة والمبانى الإدارية تطبيقًا لمفاهيم الجامعات الخضراء الصديقة للبيئة وكذلك خطة الجامعة للدخول فى التصنيف الأخضر للجامعات وآخر تطورات ملف الجامعة لمشاركة فى التميز الحكومى خلال الشهر المقبل من خلال عقد ورش عمل للجهات المشاركة.وناقش المجلس مشروع البحث المقدم من الدكتور عصام خميس الأستاذ المتفرغ بكلية العلوم بعنوان (خارطة طريق الاستثمار المخرجات البحثية المصرية فى مجال المجموعات التشخيصية ذات المردود الاقتصادى).ووافق المجلس على مشروع الدكتور أسامة السمنى الأستاذ بكلية الهندسة إنشاء وحدة معملية لتحلية مياه البحر والمياه الجوفية داخل الصوب الزراعية بمحطة البحوث والتجارب الزراعية بأبيس.كما وافق المجلس على مشروع البحث المقدم من الدكتور أحمد عبد الرحيم حسين الأستاذ بمعهد الدراسات العليا والبحوث بعنوان: "إنتاج الملونات الطبيعية بغرض إستخدامها فى الصناعات الغذائية من خلال مشروع تحالف الصناعات الغذائية.ووافق المجلس على تجديد عقد مشروع البحث المقدم من الدكتور سمير نصر الأستاذ المتفرغ بمعهد الدراسات العليا والبحوث بعنوان: "القيام بأعمال الرصد البيئى للمياه الساحلية بالبحر الأبيض المتوسط".