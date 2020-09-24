رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 24 سبتمبر 2020 الموافق 07 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جامعة الإسكندرية توافق على دمج كليات التربية بمشروع القضاء على الأمية

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 05:57 م
جامعة الإسكندرية
جامعة الإسكندرية
هبه عويضه
طباعة
وافق مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الإسكندرية، على الخطة التنفيذية المقترحة من كلية التربية لدمج كليات التربية الخمس فى مشروع مصر القومى للقضاء على الأمية وكذلك عقد 4 ورش تدريبية "أونلاين" فى مجال محو الأمية لدمج طلاب كليات التربية الخمس فى مشروع مصر القومى للقضاء على الأمية خلال شهر أغسطس، وعقد ورش عمل تدريبية TOT أونلاين فى مجال محو الأمية لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لكليات التربية الخمس وذلك يوم 2782020.

جاء ذلك خلال انعقاد مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة صباح اليوم الخميس، بقاعة الاجتماعات الكبرى بإدارة الجامعة.

وأعرب الدكتور هشام جابر المكلف بتسيير أعمال جامعة الإسكندرية ونائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب عن خالص شكره وتقديره للدكتور علاء الدين رمضان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لما قدمه خلال فترة عمله كنائب لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة من تطور ملحوظ للقطاع فى كافة المجالات الخدمية والبيئية والمجتمعية وأشاد بالبصمة الواضحة والملموسة فى خدمة المجتمع.

وبدوره؛ قدم الدكتور علاء رمضان الشكر للوكلاء على المجهود المبذول خلال العام الدراسى المنقضى ورحب بتعيين وكلاء لكليات (التربية للطفولة المبكرة، والعلوم، وطب الأسنان، والتربية الرياضية، والطب البيطرى، والمعهد العالى للصحة العامة).

وأحيط المجلس علمًا بقرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، كما أحيط المجلس بما تم مناقشته فى لقاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، ومع مديرى مراكز ضمان الجودة بالجامعات المصرية بعنــوان: " اعتماد مؤسسات التعليم العالى فى العصر الرقمى.

واستعرض المجلس نموذج خطة الأنشطة لمتحف وقاية النبات بكلية زراعة سابا باشا للعام الجامعى 20202012 وكذلك تقرير عن الدورة التدريبية الخاصة بفريق عمل المتاحف بجامعة الإسكندرية والتى تهدف للتعريف بمفهوم المتاحف وكيفية إدارتها بمقتنياتها وتنظيم أنشطتها المختلفة بناء على خطة لجنة تطوير متاحف الجامعة.

كما استعرض المجلس التقرير المقدم من الدكتورة إيمان عياد وكيل كلية الزراعة سابا باشا عن مخاطر خدمة المجتمع فى عام وقدم المجلس شهادة تقدير لها عن دورها الكبير فى هذا الملف، كما استعرض المجلس تقرير الجامعة لحساب البصمة الكربونية داخل كلياتها المختلفة والمبانى الإدارية تطبيقًا لمفاهيم الجامعات الخضراء الصديقة للبيئة وكذلك خطة الجامعة للدخول فى التصنيف الأخضر للجامعات وآخر تطورات ملف الجامعة لمشاركة فى التميز الحكومى خلال الشهر المقبل من خلال عقد ورش عمل للجهات المشاركة.

وناقش المجلس مشروع البحث المقدم من الدكتور عصام خميس الأستاذ المتفرغ بكلية العلوم بعنوان (خارطة طريق الاستثمار المخرجات البحثية المصرية فى مجال المجموعات التشخيصية ذات المردود الاقتصادى).

ووافق المجلس على مشروع الدكتور أسامة السمنى الأستاذ بكلية الهندسة إنشاء وحدة معملية لتحلية مياه البحر والمياه الجوفية داخل الصوب الزراعية بمحطة البحوث والتجارب الزراعية بأبيس.

كما وافق المجلس على مشروع البحث المقدم من الدكتور أحمد عبد الرحيم حسين الأستاذ بمعهد الدراسات العليا والبحوث بعنوان: "إنتاج الملونات الطبيعية بغرض إستخدامها فى الصناعات الغذائية من خلال مشروع تحالف الصناعات الغذائية.

ووافق المجلس على تجديد عقد مشروع البحث المقدم من الدكتور سمير نصر الأستاذ المتفرغ بمعهد الدراسات العليا والبحوث بعنوان: "القيام بأعمال الرصد البيئى للمياه الساحلية بالبحر الأبيض المتوسط".

موضوعات متعلقة

نصب وغسيل أموال.. اتهامات تلاحق المقاول الهارب بإسبانيا

رئيس الوزراء: «رقم قومى» لكل عقار ووحدة سكنية قبل نهاية 2021

«التعليم» تكشف حقيقة زيادة أسعار مجموعات التقوية

«الكفراوى» فسر رؤية السادات فى الحلم بأنه شهيد.. قصة رشوان توفيق مع الرئيس الراحل وزوجته

الصور

image description

تعيينات جديدة بكليات جامعة أسيوط

image description

استعدادات تشييع جثمان شهيد التصدي لـ«الهروب من طرة» محمد القاضي (صور)

image description

فريق طبى بجامعة أسيوط يجرى عملية معقدة لشاب لاستئصال ورم متضخم

image description

جامعة أسيوط تطبق بدل المخاطر على العاملين بالكادر الطبي

image description

حملة نظافة مكبرة على الميادين في أسيوط

الأكثر قراءة

صورة المتهمين الثلاثة فى «قضية فيرمونت» بعد تسلمهم من الإنتربول

«السكك الحديدية» تكشف حقيقة خروج قطار عن القضبان بالقليوبية

بالأسماء.. الرئيس يعاقب 5 قضاة

السيسي يحيل «أحمد رضوان» إلى المعاش

إنفوجراف

image description

«عملاء قطر في ليبيا».. رجال خانوا ما عاهدوا وطنهم عليه

image description

محطات محاكمة ناصر الخليفي رجل قطر المشبوه (إنفوجراف)

image description

دول حظرت جماعة الإخوان ومنعت أنشطتها (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مقاعد الأحزاب والمستقلين داخل مجلس الشيوخ.. «إنفوجراف»

أيام زمان

«الكفراوى» فسر رؤية السادات فى الحلم بأنه شهيد.. قصة رشوان توفيق مع الرئيس الراحل وزوجته

«أطلق الرصاص على بيتها ودخل حاملًا زجاجة ويسكي».. موقف غريب بين رشدي أباظة ومريم فخر الدين

هددها بالقتل وإطلاق الرصاص على من يساعدها.. سر الخلاف الكبير بين محمد فوزي وهدى سلطان

سر قرار سميرة سعيد اعتزال التمثيل للأبد.. ولماذا قالت «أنا فاشلة»؟

نجم الساعة

السعودية تحدد آليات استرداد رسوم العمرة للرحلات الملغاة

منوعات

دراسة: لا حاجة لاستخدام أجهزة تنقية الهواء بقاعات المدارس

طريقة فتح جوجل على تابلت الثانوية بعد التحديث

زلزال بقوة 3.7 درجة يضرب «جامو وكشمير» الهندية

ترامب يعلق على فيديو صوّره الأمير هارى وزوجته بشأن الانتخابات الأمريكية

مقالات الرأي
أحمد بهاء الدين شعبان
فلسطين.. ضوء فى عمق الظلمة
جلال حمام
فى كل وقت وأى مكان.. مصر خط أحمر
صفوت البياضي
الطريق طويل لا بد من تجربته
خالد عكاشة
الغيوم المسمومة فى سماء المشهد السورى
المزيد

الثقافة

«أنا مسلم.. أنا مسيحي».. ديوان جديد لمينا ناصف عن دار المثقف

ختام ورشة ثقافة الطفل بقصور الثقافة

«قراءة تحليلية في المشهد السياسي» بالأعلى للثقافة (صور)

مصطفى أبو مسلم: «كدمة في جسد العالم» يتناول مشكلة الاغتراب النفسي