موسكو تسجل 1050 إصابة جديدة بكورونا

أعلن مركز أزمات مكافحة فيروس كورونا الروسي تسجيل العاصمة الروسية موسكو 1050 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهى أعلى حصيلة يومية منذ 23 يونيو الماضي.وأضاف المركز- في تصريحات نقلتها وكالة "تاس" الروسية اليوم الخميس- أنه خلال الـ24 ساعة الماضية تعافى 1304 مصابين بالفيروس وخرجوا من المستشفيات، بينما توفي 15 شخصًا بفيروس كورونا.ولفت إلى أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في موسكو بلغ 280 ألفًا و408 حالات، تعافى منهم 241 ألفًا و656 حالة، بينما تُوفي 5115 شخصًا.وأشار إلى أن حصيلة الحالات النشطة في العاصمة الروسية بلغت 33 ألفًا و637 حالة.