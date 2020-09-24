إقليم كردستان: تهريب النفط «ادعاءات غير مقبولة»

نفت حكومة إقليم كردستان العراق، اليوم الخميس، بشدة الادعاءات الأخيرة من قبل وزير المالية في الحكومة الاتحادية حول تهريب النفط، ووصفتها بأنها إدعاءات لا أساس لها وتكهنات تفتقر إلى ما يثبتها.وقالت حكومة الإقليم في بيان اليوم إن الأرقام الخاصة بإنتاج النفط وتصديره من قبل حكومة كردستان خاضعة للتدقيق والنشر الدوري بشكل مستقل من قبل مؤسسة ديلويت، علمًا بأن تقارير ديلويت مُعدة ومهيأة لاطلاع الرأي العام عليها.وطالب البيان بأن تتبع السلطات الاتحادية نموذج حكومة الإقليم، بمعنى أن تسمح بتدقيق ونشر كميات النفط المنتجة والمستهلكة وكذلك ما تصدره من قبل جهات مستقلة من أجل تحقيق أعلى مستويات الشفافية والمسؤولية في قطاع النفط وعلى مستوى العراق أجمع.وأشار إلى أن حكومة الإقليم خفضت من إنتاجها بعد اتفاقية الدول المصدرة للنفط (أوبك)، وإن الأرقام الإجمالية لإنتاجها هي دون المستويات المتناسبة وأحقيتها مقارنة ببقية أجزاء العراق.