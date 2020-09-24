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الخميس 24 سبتمبر 2020 الموافق 07 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

المصيلحي وسعفان يصلان «العاشر» للصلاة على جثمان «فريد خميس»

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 06:00 م
محمد فريد خميس
محمد فريد خميس
أسماء إبراهيم
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وصل الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحمد سعفان، وزير القوى العاملة، وممدوح غراب، محافظ الشرقية، العاشر من رمضان لتأدية صلاة الجنازة على رجل الأعمال محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين.

كان في استقبال الجثمان عدد كبير من أفراد عائلته، وفي مقدمتهم محمود خميس شعبان، عضو مجلس النواب، ورؤساء وأعضاء جمعيات المستثمرين ورجال الصناعة، وعمال شركته، إضافة إلى عدد من الصحفيين والإعلاميين، على أن تقام صلاة الجنازة أمام مصنع "النساجون إنترناشيونال"، ويتم دفن الجثمان بمقابر العائلة بمنطقة الروبيكي.

وتوفّي محمد فريد خميس، السبت الماضي، في أحد مستشفيات الولايات المتحدة بعد صراع مع المرض، ويعد الراحل أبرز رجال الصناعة المتخصصين في صناعة المنسوجات، والذي حصل على بكالوريوس التجارة في صناعة المنسوجات من الولايات المتحدة الأمريكية.

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