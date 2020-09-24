بالأسماء.. مرشحو القائمة الوطنية لانتخابات «النواب» بالفيوم

بالأسماء.. مرشحو القائمة الوطنية لانتخابات «النواب» بالفيوم
الخميس 24/سبتمبر/2020 - 05:44 م
كريمة أبو زيدطباعة
حصل "الدستور" على أسماء مرشحي القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠ عن محافظة الفيوم والتي تضم كل من "النائب عماد سعد حمودة، والنائب يوسف الشاذلى، وأيمن شكرى، ومحمد جمال الجارحى، ورفعت ضاوى، ومرفت عبد العظيم، وياسمين أبوطالب، ومنة الله سيد، وحنان محمد".
وتقرر فتح الباب لتلقي طلبات الترشيح من الخميس ١٧-٩-٢٠٢ حتى يوم السبت ٢٦-٩-٢٠٢٠، لانتخاب ٢٨٤ مقعد الفردي ومثلهم للقائمة المغلقة، كما تقرر بدء الاقتراع بالخارج بالتنسيق مع وزارة الخارجية يوم الأحد ٢٧-٩-٢٠٢٠ حتى يوم السبت ١٠-١٠-٢٠٢٠، على أن يتم تسجيل بيانات المصريين بالخارج وطباعة أوراق الاقتراع يومي الاثنين والثلاثاء ١٩و٢٠-١٠-٢٠٢٠ للمرحلة الأولى، والاثنين والثلاثاء ٢ و٣-١١-٢٠٢٠ للناخبين بالمرحلة الثانية.
وتجري انتخابات المرحله الأولى في الخارج أيام ٢١ و٢٢ و٢٣ -١٠-٢٠٢٠، وتجري في الداخل من الساعة التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء أيام السبت والأحد ٢٤ و٢٥-١٠-٢٠٢٠.
وتعلن نتيجة المرحلة الأولى الاحد ٢١-١١-٢٠٢٠، وتجري الإعادة للمرحلة الأولى في الخارج في حال الإعادة ايام السبت والأحد والاثنين ٢١و ٢٢و٢٣ نوفمبر ٢٠٢٠.
وتجري الإعادة بالداخل ايام الاثنين والثلاثاء ٢٣و٢٤-١١-٢٠٢٠، على أن تعلن النتائج النهائية للمرحلة الأولى يوم الاثنين ٣٠-١١-٢٠٢٠ أما انتخابات المرحله الثانيه فتبدأ في الخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة ٤ و٥ و٦ نوفمبر ٢٠٢٠، وفي الداخل السبت والأحد ٧ و٨ نوفمبر ٢٠٢٠، على أن تعلن نتيجة المرحلة الثانية يوم الأحد ١٥-١١-٢٠٢٠، كما تقرر إجراء الإعادة بالخارج ايام الاحد والاثنين ٦ و٧ ديسمبر ٢٠٢٠، والإعادة في الداخل أيام ٧ و٨ من ديسمبر ٢٠٢٠ على أن تعلن النتائج النهائية الإثنين ١٤ ديسمبر ٢٠٢٠.
وتقرر فتح الباب لتلقي طلبات الترشيح من الخميس ١٧-٩-٢٠٢ حتى يوم السبت ٢٦-٩-٢٠٢٠، لانتخاب ٢٨٤ مقعد الفردي ومثلهم للقائمة المغلقة، كما تقرر بدء الاقتراع بالخارج بالتنسيق مع وزارة الخارجية يوم الأحد ٢٧-٩-٢٠٢٠ حتى يوم السبت ١٠-١٠-٢٠٢٠، على أن يتم تسجيل بيانات المصريين بالخارج وطباعة أوراق الاقتراع يومي الاثنين والثلاثاء ١٩و٢٠-١٠-٢٠٢٠ للمرحلة الأولى، والاثنين والثلاثاء ٢ و٣-١١-٢٠٢٠ للناخبين بالمرحلة الثانية.
وتجري انتخابات المرحله الأولى في الخارج أيام ٢١ و٢٢ و٢٣ -١٠-٢٠٢٠، وتجري في الداخل من الساعة التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء أيام السبت والأحد ٢٤ و٢٥-١٠-٢٠٢٠.
وتعلن نتيجة المرحلة الأولى الاحد ٢١-١١-٢٠٢٠، وتجري الإعادة للمرحلة الأولى في الخارج في حال الإعادة ايام السبت والأحد والاثنين ٢١و ٢٢و٢٣ نوفمبر ٢٠٢٠.
وتجري الإعادة بالداخل ايام الاثنين والثلاثاء ٢٣و٢٤-١١-٢٠٢٠، على أن تعلن النتائج النهائية للمرحلة الأولى يوم الاثنين ٣٠-١١-٢٠٢٠ أما انتخابات المرحله الثانيه فتبدأ في الخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة ٤ و٥ و٦ نوفمبر ٢٠٢٠، وفي الداخل السبت والأحد ٧ و٨ نوفمبر ٢٠٢٠، على أن تعلن نتيجة المرحلة الثانية يوم الأحد ١٥-١١-٢٠٢٠، كما تقرر إجراء الإعادة بالخارج ايام الاحد والاثنين ٦ و٧ ديسمبر ٢٠٢٠، والإعادة في الداخل أيام ٧ و٨ من ديسمبر ٢٠٢٠ على أن تعلن النتائج النهائية الإثنين ١٤ ديسمبر ٢٠٢٠.