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الخميس 24 سبتمبر 2020 الموافق 07 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

بالأسماء.. مرشحو القائمة الوطنية لانتخابات «النواب» بالفيوم

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 05:44 م
القائمة الوطنية
القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب
كريمة أبو زيد
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حصل "الدستور" على أسماء مرشحي القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠ عن محافظة الفيوم والتي تضم كل من "النائب عماد سعد حمودة، والنائب يوسف الشاذلى، وأيمن شكرى، ومحمد جمال الجارحى، ورفعت ضاوى، ومرفت عبد العظيم، وياسمين أبوطالب، ومنة الله سيد، وحنان محمد".

وتقرر فتح الباب لتلقي طلبات الترشيح من الخميس ١٧-٩-٢٠٢ حتى يوم السبت ٢٦-٩-٢٠٢٠، لانتخاب ٢٨٤ مقعد الفردي ومثلهم للقائمة المغلقة، كما تقرر بدء الاقتراع بالخارج بالتنسيق مع وزارة الخارجية يوم الأحد ٢٧-٩-٢٠٢٠ حتى يوم السبت ١٠-١٠-٢٠٢٠، على أن يتم تسجيل بيانات المصريين بالخارج وطباعة أوراق الاقتراع يومي الاثنين والثلاثاء ١٩و٢٠-١٠-٢٠٢٠ للمرحلة الأولى، والاثنين والثلاثاء ٢ و٣-١١-٢٠٢٠ للناخبين بالمرحلة الثانية.

وتجري انتخابات المرحله الأولى في الخارج أيام ٢١ و٢٢ و٢٣ -١٠-٢٠٢٠، وتجري في الداخل من الساعة التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء أيام السبت والأحد ٢٤ و٢٥-١٠-٢٠٢٠.

وتعلن نتيجة المرحلة الأولى الاحد ٢١-١١-٢٠٢٠، وتجري الإعادة للمرحلة الأولى في الخارج في حال الإعادة ايام السبت والأحد والاثنين ٢١و ٢٢و٢٣ نوفمبر ٢٠٢٠.

وتجري الإعادة بالداخل ايام الاثنين والثلاثاء ٢٣و٢٤-١١-٢٠٢٠، على أن تعلن النتائج النهائية للمرحلة الأولى يوم الاثنين ٣٠-١١-٢٠٢٠ أما انتخابات المرحله الثانيه فتبدأ في الخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة ٤ و٥ و٦ نوفمبر ٢٠٢٠، وفي الداخل السبت والأحد ٧ و٨ نوفمبر ٢٠٢٠، على أن تعلن نتيجة المرحلة الثانية يوم الأحد ١٥-١١-٢٠٢٠، كما تقرر إجراء الإعادة بالخارج ايام الاحد والاثنين ٦ و٧ ديسمبر ٢٠٢٠، والإعادة في الداخل أيام ٧ و٨ من ديسمبر ٢٠٢٠ على أن تعلن النتائج النهائية الإثنين ١٤ ديسمبر ٢٠٢٠.

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