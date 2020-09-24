أيتن عامر: متحمسة لمسلسل «في يوم وليلة» ونصور يوميًا

بدأت النجمة أيتن عامر تصوير مشاهدها ضمن أحداث مسلسل "في يوم وليلة"، الذي تشارك في بطولته مع الفنان أحمد رزق، والمقرر عرضه خارج الماراثون الرمضاني.وقالت الفنانة، لـ"الدستور"، إنها تصور مشاهدها بشكل يومي داخل الديكور المخصص للعمل، منذ أن بدأت التصوير خلال الأيام القليلة الماضية، مشيرة إلى أنها تظهر من خلاله بدور زوجة أحمد رزق وتقتل على يد شخص مجهول وهو المحور الأساسي للمسلسل، معربة عن تحمسها الشديد لهذا العمل.وتدور أحداث المسلسل حول جريمة تحدث في أول وثاني حلقة، وتجسد الفنانة دور سارة، وهي ربة منزل متزوجة من أحمد رزق ولديها طفل منه، وتتوالى الأحداث في إطار اجتماعي تشويقي.يشارك في بطولة المسلسل كل من صلاح عبدالله، نضال الشافعي، محمد مهران، حسني شتا، محمد جمعة، ولاء الشرف، وتجري الشركة التعاقد مع باقي أبطال العمل، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج شيرين عادل.