رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 24 سبتمبر 2020 الموافق 07 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مفوضية اللاجئين تطالب بتخفيف الازدحام في مراكز الاستقبال باليونان

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 05:45 م
اللاجئين
اللاجئين
أ ش أ
طباعة
طالبت المفوضية العليا لشئون اللاجئين بأن يكون التخفيف من المعاناة والاكتظاظ في مراكز استقبال المهاجرين واللاجئين بالجزر اليونانية جزءًا من الاستجابة الطارئة، ودعت إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين الظروف وضمان حلول إنسانية لطالبي اللجوء في مراكز الاستقبال بجزر بحر إيجة، بما في ذلك موقع الطوارئ الجديد في ليسبوس.

وذكرت المفوضية- في بيان صادر اليوم الخميس- أنه في أعقاب سلسلة الحرائق التي دمرت مركز موريا للاستقبال وتحديد الهوية في جزيرة ليسبوس؛ أصبح نحو 9400 طالب لجوء مشردين ويقيمون حاليا في هذا الموقع الذي تديره الحكومة والذي أنشئ في غضون أيام.

وأشارت المنظمة إلى أنه بالرغم من نقل عدة مئات من الفئات الأكثر ضعفا إلى أماكن إقامة آمنة في الجزيرة أو إلى البر الرئيسي، لا تزال هناك حاجة ملحة لإيجاد حلول مناسبة لطالبي اللجوء الذين يعيشون في ظروف غير مقبولة بجزر بحر إيجة منذ فترة طويلة جدا.

من جانبه، شدد فيليب لوكلير، ممثل المنظمة في اليونان، على أن الأحداث في موريا هي دعوة للاستيقاظ وإدراك الحاجة لمعالجة الوضع غير المستقر لآلاف الأشخاص في الجزر وتسريع نقلهم الآمن والمنظم إلى أماكن إقامة أكثر ملاءمة في البر الرئيسي.

وأضافت مفوضية اللاجئين أن الحل الحاسم هو الاستجابة الشاملة وتجاوز الحلول قصيرة المدى؛ بما يعني ضمان ظروف استقبال مناسبة، والوصول إلى إجراءات لجوء عادلة وسريعة، وفرص اندماج لمن حصلوا على حق اللجوء والعودة السريعة لمن لا يحتاجون إلى الحماية الدولية، محذرة من أنه إذا لم يتم معالجة جميع عناصر الاستجابة فإن حوادث مثل موريا ستكون قابلة للتكرار.

ورحبت المنظمة الدولية بالتقدم المُحرَز في عمليات النقل الجارية للأطفال غير المصحوبين بذويهم من جزر بحر إيجة إلى البر الرئيسي، فضلا عن التزام السلطات اليونانية بنقل اللاجئين وطالبي اللجوء المعترف بهم والمصرح لهم بالفعل بمغادرة الجزيرة في أقرب وقت ممكن.

ونوهت المنظمة إلى أنه مع استمرار فحص الداخلين إلى الموقع الجديد، ثبت وحتى اليوم إصابة 250 شخصا بفيروس كورونا المستجد، وُضعوا جميعهم وأسرهم في الحجر الصحي، مؤكدة أنها على استعداد لمواصلة دعم اليونان في هذا الوضع المعقد، لكن يمكن التحكم فيه.

موضوعات متعلقة

بالأسماء.. وصول 3 من «متهمي فيرمونت» بعد تسليمهم من الإنتربول

المصيلحي وسعفان يصلان «العاشر» للصلاة على جثمان «فريد خميس»

صورة المتهمين الثلاثة فى «قضية فيرمونت» بعد تسلمهم من الإنتربول

1 أكتوبر.. موعد بدء صرف معاشات أكتوبر 2020 والعلاوات الخاصة

الصور

image description

تعيينات جديدة بكليات جامعة أسيوط

image description

استعدادات تشييع جثمان شهيد التصدي لـ«الهروب من طرة» محمد القاضي (صور)

image description

فريق طبى بجامعة أسيوط يجرى عملية معقدة لشاب لاستئصال ورم متضخم

image description

جامعة أسيوط تطبق بدل المخاطر على العاملين بالكادر الطبي

image description

حملة نظافة مكبرة على الميادين في أسيوط

الأكثر قراءة

صورة المتهمين الثلاثة فى «قضية فيرمونت» بعد تسلمهم من الإنتربول

«السكك الحديدية» تكشف حقيقة خروج قطار عن القضبان بالقليوبية

بالأسماء.. الرئيس يعاقب 5 قضاة

السيسي يحيل «أحمد رضوان» إلى المعاش

إنفوجراف

image description

«عملاء قطر في ليبيا».. رجال خانوا ما عاهدوا وطنهم عليه

image description

محطات محاكمة ناصر الخليفي رجل قطر المشبوه (إنفوجراف)

image description

دول حظرت جماعة الإخوان ومنعت أنشطتها (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مقاعد الأحزاب والمستقلين داخل مجلس الشيوخ.. «إنفوجراف»

أيام زمان

«الكفراوى» فسر رؤية السادات فى الحلم بأنه شهيد.. قصة رشوان توفيق مع الرئيس الراحل وزوجته

«أطلق الرصاص على بيتها ودخل حاملًا زجاجة ويسكي».. موقف غريب بين رشدي أباظة ومريم فخر الدين

هددها بالقتل وإطلاق الرصاص على من يساعدها.. سر الخلاف الكبير بين محمد فوزي وهدى سلطان

سر قرار سميرة سعيد اعتزال التمثيل للأبد.. ولماذا قالت «أنا فاشلة»؟

نجم الساعة

السعودية تحدد آليات استرداد رسوم العمرة للرحلات الملغاة

منوعات

دراسة: لا حاجة لاستخدام أجهزة تنقية الهواء بقاعات المدارس

طريقة فتح جوجل على تابلت الثانوية بعد التحديث

زلزال بقوة 3.7 درجة يضرب «جامو وكشمير» الهندية

ترامب يعلق على فيديو صوّره الأمير هارى وزوجته بشأن الانتخابات الأمريكية

مقالات الرأي
أحمد بهاء الدين شعبان
فلسطين.. ضوء فى عمق الظلمة
جلال حمام
فى كل وقت وأى مكان.. مصر خط أحمر
صفوت البياضي
الطريق طويل لا بد من تجربته
خالد عكاشة
الغيوم المسمومة فى سماء المشهد السورى
المزيد

الثقافة

«أنا مسلم.. أنا مسيحي».. ديوان جديد لمينا ناصف عن دار المثقف

ختام ورشة ثقافة الطفل بقصور الثقافة

«قراءة تحليلية في المشهد السياسي» بالأعلى للثقافة (صور)

مصطفى أبو مسلم: «كدمة في جسد العالم» يتناول مشكلة الاغتراب النفسي