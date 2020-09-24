البابا تواضروس يستقبل السفير الأمريكي بالقاهرة

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الخميس، چوناثان ر. كوهين، سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، ورفقته نيكول شامبيان، نائب السفير، بالمقر البابوي بالقاهرة.وقام كوهين بتقديم نائب السفير لقداسة البابا بمناسبة بدء عملها بمصر.وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قد احتفلت بعيد رأس السنة القبطية، أو عيد الشهداء الذي يطلق عليه «عيد النيروز»، تكريمًا للشهداء الذين قدموا ذواتهم لله بسفك الدم، حسب عقيدة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وتصلي الكنائس بالطقس "الفرايحي" بدءًا من عيد النيروز في سبتمبر وحتى شهر أكتوبر المقبل.