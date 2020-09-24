كنيسة الملاك ميخائيل السماكية تحتفل بعيد القديسة تقلا

أقامت كنيسة الملاك ميخائيل السماكية- الكرك، التابعة للكنيسة القبطية الكاثوليكية، صلاة القداس الإلهي، بالكنيسة ذاتها، بمناسبة عيد القديسة تقلا.وترأس صلاة القداس الإلهي، منذ قليل، الأب أكرم مشربش راعي كنيسة الملاك ميخائيل بالكرك.يذكر أن القديسة تقلا تحتفل بها الكنائس الكاثوليكية والكنائس الأرثوذكسية الشرقية 23 و24 سبتمبر بالترتيب، وهي إحدى قديسيات العصر المسيحي المبكر.وذُكر اسم القديسة "تقلا" في سفر أعمال بولس الرسول "الأبوكريفي"، أي (سفر لا تعترف به الكنائس من ضمن أسفار الكتاب المقدس).والقديسة تقلا من أتباع القديس بولس الرسول، تكرم كقديسة في الكنيسة الكاثوليكية والأورثوذكسية الشرقية في عيدها.و"تقلا" التي تعود للقرن الثاني الميلادي تعتبر من أولى الشهيدات وفق الإيمان المسيحي ومعادلة للرسل.