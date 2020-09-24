مباحثات «سعودية- هندية» مشتركة بشأن الوضع الإقليمي والدولي

أجرى الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، اتصالا هاتفيا، اليوم الخميس، بوزير الشئون الخارجية الهندي سوبراهمانيام جاي شانكر، لبحث علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة.كما بحث الوزيران أعمال مجموعة دول العشرين لهذا العام برئاسة المملكة، والجهود المبذولة ضمن اجتماعاتها، إضافة إلى الموضوعات والقضايا على الصعيدين الإقليمي والدولي.وتترأس المملكة نوفمبر المقبل قمة قادة دول العشرين، وسط ترقب دولي لنتائج القمة، والتي ستركز على سبل مواجهة فيروس كورونا، ودعم الاقتصاد العالمي للتعافي من آثار الوباء.