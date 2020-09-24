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الخميس 24 سبتمبر 2020 الموافق 07 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مباحثات «سعودية- هندية» مشتركة بشأن الوضع الإقليمي والدولي

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 05:58 م
الأمير فيصل بن فرحان
الأمير فيصل بن فرحان
محمد عمر
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أجرى الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، اتصالا هاتفيا، اليوم الخميس، بوزير الشئون الخارجية الهندي سوبراهمانيام جاي شانكر، لبحث علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة.

كما بحث الوزيران أعمال مجموعة دول العشرين لهذا العام برئاسة المملكة، والجهود المبذولة ضمن اجتماعاتها، إضافة إلى الموضوعات والقضايا على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وتترأس المملكة نوفمبر المقبل قمة قادة دول العشرين، وسط ترقب دولي لنتائج القمة، والتي ستركز على سبل مواجهة فيروس كورونا، ودعم الاقتصاد العالمي للتعافي من آثار الوباء.

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