مع اقتراب المدارس.. طريقة تحضير «لانشون الدجاج» في المنزل

يعد "اللانشون" شريكا رسميا لطلاب المدارس، فمع اقتراب موسم المدارس تسعى الكثير من الأمهات إلى شراء "اللانشون" من السوبر ماركت، الأمر الذي قد يشكل خطرا على صحة الأطفال في ظل انتشار فيروس كورونا.فى هذا التقرير نقدم طريقة تحضير "اللانشون" فى المنزل، حيث يتسم بالسهولة والنظافة أيضًا.ـ مكونات لانشون الدجاج:• 2 صدر دجاج.• 6 بيضات.• ½ كوب زيت.• 3 فصوص ثوم.• 3 ملاعق كبيرة دقيق.• 3 مكعبات مرق الدجاج.• 3 فصوص حبهان.• 1 ملعقة صغيرة بهارات.• 2 ملعقة كبيرة زيتون أخضر حسب الرغبة.• 1 ملعقة صغيرة ملح.• 1 ملعقة صغيرة فلفل.• ½ ملعقة صغيرة بابريكا.ـ طريقة تحضير اللانشون:اخلطي المقادير كلها مع بعضها في الخلاط ما عدا الزيتون.اخرجي المقادير ثم اضيفي الزيتون واعجنيها جيدًا.ضعيه في ورق بلاستيك محكم الغلق من الطرفين حتى لا يدخله الهواء.غلّفيه بورق الفويل ثم ضعيه في مصفاة على حلة مملوءة بالماء المغلي واتركيه يغلي لمدة 60 دقيقة وهذا يعتبر نضجا للانشون بالبخار.