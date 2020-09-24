اعتقال قائد سابق لجيش تحرير كوسوفو للمقاتلين الانفصاليين

أعلنت المحكمة الدولية الخاصة بالتحقيق في جرائم حرب كوسوفو، اليوم الخميس، أنه جرى اعتقال قائد سابق للمقاتلين الانفصاليين خلال حرب بإقليم كوسوفو (1998-1999) وذلك ضمن عمليات التحقيق الجارية في الجرائم التي وقعت إثر الصراع مع صربيا.وأوضحت المحكمة الخاصة بكوسوفو، ومقرها في لاهاي بهولندا، حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية، اليوم، أن القائد السابق لجيش تحرير كوسوفو "صالح مصطفى" تم اعتقاله بناءً على مذكرة وأمر نقل وقرار اتهام مؤكد صدر عن قاضي ما قبل المحاكمة.ولفتت الشبكة إلى أن المحكمة لم تحدد في بيانها التهم المنسوبة إليه.وأشارت المحكمة إلى أن مصطفى سوف يُنقل إلى مراكز اعتقال تابعة لها في لاهاي، و"سيمثل أمام قاضي التحقيق دون تأخير لا داعي له".يذكر أن صالح مصطفى يعد أوّلَ ألباني يتم اعتقاله بتهم جرائم حرب خلال فترة التسعينيات من القرن الماضي.